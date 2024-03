Video Viral: Quería ser golpeado por el campeón mundial de los pesados de la UFC… y todo terminó mal

Un joven quería ser golpeado por el campeón mundial de los pesados de la Ultimate Fighting Championship (UFC) y terminó muy mal. Como se evidenció por medio de un video, Jon Jones fue el protagonista del singular momento vivido con un seguidor australiano.

En concreto, el artista australiano Jensen Dean se encontró con la figura estelar en Brisbane y pidió recibir golpes de su ídolo, según lo reseñado por la cadena brasileña O Globo en su portal web.

Fue entonces, cuando Bones accedió y cumplió, en la práctica. Esto, porque solamente dio dos patadas muy duras contra la pierna izquierda del joven.

Sin embargo, las patadas fueron suficientes para provocarle un fuerte daño. Así lo dejó saber el chico por medio de su cuenta en Instagram.

En uno de los posteos, se le mira a Jensen Dean en un hospital, con una muleta a cada lado de su cuerpo para ayudarlo a caminar debido a la violencia del impacto.

Además, mostró cómo le quedó la parte de atrás de su pierna. La misma estaba parcialmente cubierta con un hematoma, cuya tonalidad era rojiza.

“Jon Jones intentó romperme la pierna”, manifestó el fanático en sus redes sociales, junto a un emoticón de una cara sorprendida.

NO SE LE MIRABA TAN MAL

En las imágenes se observa cómo, luego del primer derechazo, el joven lo incita a repetir el movimiento. En la segunda patada, queda visiblemente adolorido hasta abrazarlo. No fue hasta, que se mostró en muletas, que el video se hizo viral.

🥊😬 Um fã australiano quis experimentar os golpes de Jon Jones e se deu mal! Jensen Dean pediu para receber alguns golpes do campeão dos pesos-pesados do UFC durante um evento em Brisbane. Resultado? Hematomas enormes e uma visita ao hospital com muletas! 🇦🇺🥊.… pic.twitter.com/bIl6ixHO9i

— O Bairrista 🧉 (@O_Bairrista) March 12, 2024