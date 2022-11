Vinotinto tendrá dos amistosos contra Panamá y Siria, estos son todos los detalles

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anunció este miércoles, 9 de noviembre, que la Vinotinto disputará dos partidos amistosos en contra de las selecciones de Panamá y Siria durante la próxima semana.

El organismo informó en sus redes sociales sobre los partidos en contra del equipo centroamericano y asiático. Además, aclaró que ambos juegos serán en Dubai, ciudad de Emiratos Árabes Unidos.

“La Vinotinto de José Néstor Pekerman viajará a Asia para cerrar la gira de amistosos internacionales de noviembre 2022”, apuntó la FVF. En ese sentido, precisó que jugará contra Panamá el 15 de noviembre y frente a Siria el 20 del mismo mes.

El enfrentamiento contra Panamá será en el estadio Al Hamriya, a las 9 de la noche hora local (1 de la tarde en Venezuela). Por su parte, el juego contra Siria será en el mismo horario, pero en el estadio Shabab Al Ahli.

VINOTINTO “DE CARA A ESTE NUEVO PROCESO”

El rector del balompié nacional apuntó que estos partidos servirán para avanzar en el proceso del director técnico José Pekerman, cuyo objetivo con la selección es llevarla a su primera Mundial en 2026.

“De esta manera, se consolida el objetivo de la confirmación de dos partidos amistosos más en la preparación de cara a este nuevo proceso”, concluyó la FVF.

La Vinotinto tiene en su historial 15 partidos en contra de Panamá, con cinco victorias, cinco empates y cinco derrotas. Asimismo, se enfrentó en una ocasión a Siria, encuentro que concluyó con un triunfo venezolano.

Por su parte, la Asociación de Fútbol de Irak anunció hace pocos días un amistoso contra la Vinotinto el 21 de noviembre. No obstante, la FVF no ha confirmado esta información y periodistas especializados indican que el encuentro no logró concretarse.