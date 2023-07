Violencia en el fútbol: La pelea que se armó en un partido de México y terminó con un fanático apuñalado en el pecho

Un encuentro de la Copa Oro 2023 celebrado en el Levi’s Stadium de California, entre México y Qatar, se convirtió en una trágica escena. Entre los seguidores de la selección mexicana comenzaron a pelearse entre ellos mismos.

En videos que se han difundido en las redes sociales, se puede observar a un grupo de aficionados involucrados en una disputa en las gradas. El conflicto llegó a su punto más crítico cuando uno de los presentes sacó un cuchillo.

La situación se agravó aún más cuando el individuo armado apuñaló a otro en el pecho, un hecho que quedó registrado en imágenes impactantes capturadas por las cámaras que estaban grabando el suceso.

La víctima, en estado de shock, logró alejarse de la escena y trató de detener la hemorragia que brotaba de su cuerpo quitándose la camisa y aplicando presión en la herida, pero desafortunadamente no pudo evitar quedar cubierto de sangre.

La presencia de la policía fue necesaria para atender la situación, aunque hasta el momento se desconoce la identidad tanto del ciudadano herido como del agresor.

Hasta el momento, ni la organización del evento, ni la federación mexicana se han pronunciado acerca del incidente. También se desconoce la condición de salud del hombre apuñalado en el pecho.

Por su parte, el Departamento de Policía de Santa Clara, California informó que están buscando a los agresores.

“Se está buscando la ayuda del público con esta investigación, si tiene alguna foto o video que pueda ayudarnos a identificar a los sospechosos o cualquier imagen del incidente, por favor compártelos”, informó el departamento de policía de Santa Clara, California.

Public assistance sought in stabbing at Levi’s Stadium. If you recognize these individuals please contact Det. Sgt. Gerbrandt at (408) 615-4823. To remain anonymous call our Anonymous Tip Line at (408) 615-4TIP (4847). Full news release available here: https://t.co/QUuawFwkm4 pic.twitter.com/6slDgDIhuM

— Santa Clara Police (@SantaClaraPD) July 4, 2023