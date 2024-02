﻿ Alto comisionado de la ONU expresó «profunda preocupación» por detención de Rocío San Miguel

La oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por la detención de Rocío San Miguel en Venezuela.

Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU se pronunció en Twiiter (X) tras el arresto y desaparición forzada de la presidente de la ONG Control Ciudadano.

«Seguimos con profunda preocupación la detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel», expresó la oficina de la ONU.

Asimismo, destacó los presuntos hechos irregulares que se han llevado a cabo tras su captura.

«Su paradero sigue siendo desconocido, lo que podría calificar su detención como desaparición forzada», acotó.

Ante toda esta situación, hizo un llamado de atención al chavismo. «Instamos a su liberación inmediata y respeto a su derecho a la defensa legal».

#Venezuela: We are following up on the detention of human rights defender Rocio San Miguel with deep concern. Her whereabouts remain unknown, potentially qualifying her detention as an enforced disappearance. We urge her immediate release & respect for her right to legal defence.

— UN Human Rights (@UNHumanRights) February 13, 2024