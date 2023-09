Angustiante video | Policía salvó de forma heroica a un bebé que no respiraba en plena calle

Un oficial de policía salvó la vida de un bebé de 18 meses en un emotivo acto de heroísmo que quedó grabado gracias a su cámara corporal.

El martes, 29 de agosto, el oficial Brendan Fraser de la policía de Warren, Michigan, estaba de servicio cuando vio a una madre conduciendo a toda velocidad por la carretera. Fraser siguió el vehículo y lo detuvo.

La madre le dijo a Fraser que su bebé estaba sufriendo convulsiones y no respiraba. “Ayuda tenemos un bebé que va a morir”, gritaba la mujer.

En el lugar se ve al tío del pequeño que se tira al suelo implorando a los efectivos que los dejen seguir su camino. Sin embargo, de inmediato, el oficial sabía que tenía que ayudar a la familia.

Las imágenes de la cámara de la patrulla de Fraser muestran cómo el uniformado logró que el bebé volviera a respirar luego que golpeó suavemente la espalda y la colocó de lado.

Michigan police officers saved the life of an 18-month-old baby who was choking and turning blue in the middle of a busy intersection in Warren.

The baby's mother and uncle were speeding to the hospital when they were pulled over by the police. The baby is now okay. pic.twitter.com/PV1im0nNfu

— BoreCure (@CureBore) September 2, 2023