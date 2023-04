«Benadryl challenge»: joven de 13 años murió tras seis días en coma, hizo el peligroso reto de TikTok

Un adolescente de 13 años murió en Ohio, Estados Unidos, después de hacer un reto de TikTok. El joven se grabó haciendo el «Benadryl challenge» un desafío que, que consiste en ingerir una cantidad excesiva de Benadryl, un medicamento antihistamínico que se usa para tratar las alergias leves, hasta provocar mareos, desorientación y alucinaciones. Los participantes del reto graban sus reacciones y las comparten en la plataforma de vídeos.

Un grupo de amigos se encontraba en casa del joven cuando este sufrió una sobredosis que lo llevó a la muerte seis días después. Los amigos estaban grabando un video en el que el joven intentaba cumplir un reto viral cuando de repente su cuerpo empezó a convulsionar. A pesar de que fue trasladado rápidamente al hospital y los médicos hicieron todo lo posible por salvarlo, lamentablemente falleció. El padre, en medio de la tristeza, recuerda ese día como el peor de su vida, ya que todo sucedió muy rápido y fue demasiado para el cuerpo del joven.

La familia del menor perdió toda esperanza cuando los médicos les informaron que, aunque podían mantenerlo conectado al ventilador, el joven nunca despertaría. No volvería a abrir los ojos, a sonreír, a caminar, a hablar, ni siquiera a respirar por sí mismo. El padre, con lágrimas en los ojos, expresó que no había nada que hacer y que el joven ya no estaba allí, contó durante una campaña en Go Fund Me.