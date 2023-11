Canadá abre «vía humanitaria» para venezolanos, colombianos y haitianos ¿Cuáles son los requisitos para optar?

El gobierno de Canadá anunció que abrirá una «vía humanitaria» para los migrantes venezolanos, colombianos y haitianos que deseen entrar al país, pero por la vía legal, por lo que deberán contar con un patrocinador para ello.

Este nuevo programa abarcará a unas 15 mil personas de esos países. Todo a través de un canal humanitario basado en los familiares, además de los programas ya existentes.

Al respecto el ministro de Inmigración, Refugiados y Ciudanía de Canadá, Marc Miller, indicó que está abierta esta vía humanitaria para quienes deseen presentar desde ya sus solicitudes y así optar a una residencia permanente.

“Estamos decididos a mantener nuestra tradición humanitaria y apoyar a los necesitados. Proporcionar vías seguras y legales para que las personas desplazadas puedan empezar una nueva vida en Canadá no sólo cumple ese compromiso, sino que también fortalece nuestro país a través de las profundas contribuciones que los recién llegados hacen en sus comunidades, incluyendo el crecimiento de nuestra economía y llenando los vacíos del mercado laboral”, indicó Miller, resalta un comunicado compartido por esa cartera.

Today, we announced that a dedicated humanitarian pathway to provide permanent residence to Colombian, Haitian, and Venezuelan foreign nationals with a connection to Canada is now open. Find out if you are eligible to apply: https://t.co/sWuaLR10gW

— IRCC (@CitImmCanada) November 17, 2023