Candidata política de Florida apuñaló sin piedad a su hija y esposo tras acusarlos de ser «el Diablo»

Julie Mitchel, una candidata política de Florida, apuñaló sin piedad a su hija y a su esposo, ataque motivado por sus creencias religiosas ya que los acusó a ambos de ser «el diablo».

La mujer de 54 años estaba llena de sangre y armada con un enorme cuchillo de cocina cuando agentes policiales llegaron a su casa. La propiedad está ubicada en los suburbios de Fort Lauderdale, de acuerdo a las autoridades.

Mitchel, postulada para un escaño en el Consejo de la Aldea de Tequesta, se «resistía activamente» al arresto. Por ende, golpeó de manera intencional a dos efectivos policiales, los cuales intentaban controlarla.

La hija lloraba de forma histérica y fue hallada afuera de la vivienda. Tenía una laceración en su cabeza. «Mi mamá nos apuñaló a mí y a mi papá», relató a los oficiales.

El esposo de la candidata política, por su parte, estaba en el interior con una puñalada en su brazo izquierdo.

Tanto a la agresora como a los agredidos los llevaron de urgencia a un hospital. Allí, la mujer siguió con su escándalo y vociferando mensajes religiosos. «Dios todavía ama al mundo y nos dio a su único hijo», precisó.

DIJO QUE RENUNCIÓ «A SATANÁS»

Al preguntársele la razón por la que estaba en el centro asistencia cubierta de sangre, se excusó diciendo que porque renunció «a Satanás».

«Ella me dijo que Satanás vivía en su casa. Cuando le pregunté sobre el apuñalamiento, me dijo que su esposo, su hija y su perro son el Diablo. Así que sodomizó a su esposo y apuñaló a su hija en el corazón», narró un sargento en su informe, reseñó The New York Post.

«Cuando le pregunté si creía que su hija y su esposo estaban vivos o muertos, dijo que creía que ambos estaban muertos», añadió.

Mitchell competía contra otro candidato por el escaño del Consejo de la Aldea Tequesta de cinco miembros. Las elecciones se llevarán a cabo el 19 de marzo.