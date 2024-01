Conductor venezolano sufrió un ataque de xenofobia en Chile y todo quedó grabado

Un conductor venezolano fue víctima de un ataque de xenofobia por parte de una pasajera en Chile.

En el video divulgado en redes sociales se puede ver como la mujer agrede verbalmente al trabajador por su nacionalidad.

El clip empieza con el venezolano diciéndole que era una falta de respecto, aunque no llega a verse a qué se refería. Posteriormente, la mujer asegura que se va a bajar del vehículo. Una vez el joven se detiene la chilena le expresó: «Como no hemos terminado me devuelves la plata que arreglamos».

Ante esta inusual petición, el chofer le respondió: «¿Cuál plata señora? Sí, usted me está pagando mi carrera». A lo que ella le indicó que le depositó siete mil pesos.

«Devuélveme la plata porque no me llevaste a mi destino», insistió la chilena, antes de que el venezolano empezara a pedirle que por favor se bajara del vehículo.

XENOFOBÍA

Al cabo de unos segundos, la mujer empezó agredir directamente al conductor venezolano.

«Que se vayan luego, que no le den visa a ninguno, que nos tienen hasta acá. Y sí mi amor es xenofobia ¿Por qué? Porque hacen las cosas pésimo, lo hacen horrible», añadió.

«Por eso tuvieron que arrancar», dice antes de percatarse de que la estaban grabando.

Posteriormente, se coloca frente a la cámara del conductor y expresó: «Besito a todos tus conciudadanos, por eso tuvieron que arrancarse», dijo antes de intentar manotear el teléfono del venezolano y finalmente se cortó la grabación.

El video fue subido por el medio El Vinotinto en sus redes.