﻿ De la fuga de un peligroso narcotraficante al estado de excepción: Las claves de la situación en Ecuador

Horas de tensión se han vivido en Ecuador luego de que el presidente, Daniel Noboa, declarara estado de excepción e intervención a las cárceles, tras la fuga de José Adolfo Macías Villamar, mejor conocido como «Fito», quien es considerado como el principal narcotraficante del país.

Se trata del líder de la banda criminal Los Choneros, la cual opera como brazo operativo del cartel mexicano de Sinaloa en Ecuador. Este antisocial estaba en prisión desde 2011 y cumplía una condena por 34 años.

Los primeros rumores apuntan a que tras conocer sobre una posible intervención en las prisiones del país decidió escapar.

PRESIDENTE DECLARA ESTADO DE EXCEPCIÓN

Frente a esta situación, el presidente Daniel Noboa giró instrucciones a los organismos de seguridad a desplegarse en todo el país, incluidas las cárceles controladas por los criminales.

Desde este lunes, inició un toque de queda por las noches, fuertemente vigilado por organismos de seguridad.

El estado de excepción estará vigente por 60 días. Entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana los ecuatorianos no podrán hacer valer su derecho a la libre movilidad. Tampoco se permitirán reuniones, entre otras restricciones.

NO NEGOCIAREMOS CON TERRORISTAS

El presidente de Ecuador aseguró que se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y crimen organizado le dictaban al Gobierno de turno qué hacer.

Daniel Noboa se refirió a los hechos irregulares que se han registrado en las últimas horas tras sus medidas en contra del crimen organizado.

«Lo que estamos viendo en las cárceles del país es el resultado de la decisión de enfrentarlos. Por eso, desde el Gobierno hemos emprendido acciones que nos permitan retomar el control de los centros de privación de libertad que se ha perdido en los últimos años. En respuestas, estos grupos narcoterroristas pretenden amedrentarnos y creen que cederemos ante sus demandas», asentó.

🇪🇨 | URGENTE: Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anuncia estado de excepción en todo el país. pic.twitter.com/mMtNOeVcUC — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 8, 2024

«He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de Estado de Excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar», añadió.

Por otra parte, hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar con el estado de excepción y aseguró que esta lucha es de todos.

«Lo que vivimos es una muestra de que las cosas deben cambiar en el país y que las leyes que tenemos no son suficientes para vivir en paz», hizo énfasis.

Asimismo, aseguró que no cederá ante las presiones de ningún criminal.

«Nosotros no vamos a negociar con terroristas, ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos«, concluyó.

VIOLENCIA EN LAS CALLES

La postura de Daniel Noboa en contra del crimen organizado en el país ha desatado una serie de hechos irregulares tanto en las calles como en las distintas cárceles.

En redes sociales, un grupo de delincuentes difundió el video de cómo hicieron estallar una patrulla policial.

🇪🇨 | URGENTE: Delincuentes hacen estallar una patrulla policial en Quevedo, Ecuador. pic.twitter.com/Sq7NoAuEuY — UHN PLUS (@UHN_Plus) January 9, 2024

VIOLENCIA EN ECUADOR

Pero sin duda, una de las acciones que más ha llamado la atención ha sido el secuestro de dos custodios. En un video divulgado por los criminales, se ven a los uniformados sometidos y pidiéndole a Noboa que pare con sus medidas en contra de la delincuencia porque sus vidas dependen de eso.

Posteriormente, un criminal dice que no quiere ver a ningún policía o guardia en las zonas controladas por los antisociales. «Porque cada hora le vamos a matar a un guía. De usted depende la seguridad de todas estas personas inocentes que pueden morir, mientras usted se quiere hacer el héroe».

«En la calle vamos a empezar a matar policías, militares, a reventar destacamentos, poner carros bombas. Todo depende de usted. Toda esta masacre la tiene en sus manos señor presidente. No queremos continuar con esto, pero si usted se opone a todas las peticiones de nuestra organización vamos a empezar a darle guerra, porque no le tenemos miedo. Nosotros somos mafia, no se ponga a jugar con la vida de muchas personas inocentes», dice uno de los delincuentes.

🇪🇨 | ECUADOR: Amenazan con ejecutar a guardias penitenciarios si las autoridades intervienen en las cárceles, y advierten al presidente Daniel Noboa que su poder criminal supera al de las pandillas de El Salvador, autodenominándose "Mafia de verdad". pic.twitter.com/jkq1jVpNmL — UHN PLUS (@UHN_Plus) January 9, 2024

En esta línea, varios medios han reportado atentados en diferentes regiones del país. Los delincuentes han incendiado vehículos en Quito y Esmeraldas. De igual forma, los medios reportaron un presunto agente policial asesinado en Quito por antisociales.

URGENTE

Noche de terror en Ecuador

-Policías secuestrados en Puerto Bolívar.

-Vehículos incendiados en Quito y Esmeraldas.

-Un agente presuntamente asesinado en la capital.

-Agentes penitenciarios secuestrados. En Riobamba trascendió que liberaron a 7.

-Bombas en vehículos.

-En… pic.twitter.com/Ui5ggW91r1 — LaDefensa (@LaDefensaEc) January 9, 2024

Además, secuestraron a un grupo de agentes penitenciarios en Riobamba y han ocurrido disturbios y detonaciones de carros bombas en Cuenca y Guayas. No obstante, la presión policial y militar no ha cedido.