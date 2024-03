El drama de una migrante venezolana, le robaron sus documentos y tiene un mes viviendo en un aeropuerto

Un verdadero drama es el que vive una migrante venezolana, a quien le robaron sus documentos y ahora está varada en el aeropuerto Jorge Chávez, ubicado en Lima (Perú). Ya suma un mes en el sitio.

De acuerdo con lo reseñado por medios locales, Diuliana Sánchez Pereira, es la identidad de la infortunada joven, de 28 años. Entre los documentos que perdió se encuentra su permiso de residencia.

Ella señaló que solicitó un salvoconducto para ingresar al país, pero este le fue denegado por la Embajada de Perú en Italia.

Indicó que, en el 2023, la Superintendencia Nacional de Migraciones le otorgó un permiso para que saliera del país durante un mes. Esto, motivado a un viaje que iba a realizar a Europa el 24 de septiembre de ese año.

Visitó París (Francia), así como Roma y Venecia, en Italia. En este último país fue donde todos sus planes cambiaron de repente. Aseguró que fue víctima de un robo.

Lo más grave, es que los delincuentes se llevaron su cartera donde tenía su pasaporte y permiso de trabajo.

DEBE REGRESAR A VENEZUELA

En consecuencia, primero acudió a la Embajada de Perú en Italia. Allí no la pudieron ayudar con su solicitud de salvocoducto.

Le dijeron que debía ir a la Embajada de Venezuela para que le otorguen este salvoconducto, el cual solo le permitiría ir a su país de origen.

Es por ello, no puede salir la zona internacional del aeropuerto Jorge Chávez. Una vez en Venezuela, tendrá que volver a tramitar su pasaporte. En esa situación permanece la joven desde hace un mes.

TESTIMONIOS

“Esto es cero privacidad. Son los lugares, donde yo duermo, se puede entender qué pasa por acá mucha cantidad de gente. Yo acomodo mis cosas y me acuesto. Hace dos días me dieron desayuno y almuerzo a las 6:00 de la tarde. Para bañarme, a partir del cuarto día, fue que me permitieron bañarme. Estuve cuatro días sin poderme bañar, con la misma ropa”, dijo a un programa de investigación.

“Tampoco te permiten visitas. Tengo acá mi ropa, ellos pidieron permitir el acceso por lo menos de ropa interior, medias, siquiera eso. Ya no aguanto, ya no puedo con esta situación. Tengo un mes acá, durmiendo mal, me duelen los huesos, me duele la columna, me duele la cabeza, me duele la barriga. No tengo ni siquiera para comprarme medicamentos. Me siento sola”, agregó.