El engaño al que sometieron a jóvenes cubanos: Les prometieron trabajo en Rusia y los terminaron enviando a la guerra

Dos jóvenes cubanos denunciaron que los rusos los engañaron para ponerlos a combatir en la guerra contra Ucrania.

«Hace como dos horas vino un militar ruso y nos dijo que nos alistáramos que a las 3:30 de la mañana nos iban a mandar nuevamente para Ucrania», dijo uno de ellos a través de un video.

Volver a la zona de guerra entre Rusia y Ucrania tiene atemorizados a estos dos jóvenes de 19 años. Según denuncian una reclutadora les prometió viajar a Rusia para trabajar en la construcción. Sin embargo, al llegar a Moscú los enviaron a una unidad militar y luego a la zona de combate.

Allí estuvieron tres o cuatro días porque se enfermaron. No obstante, todo empezó a cambiar cuando les dieron armas, casco, chaleco, mochila y un botiquín.

«Entre los rusos se estaba hablando de que era para la guerra, para combatir, de que no era para nada de la construcción y antes de que nos mandaran para allá queríamos que nos deportaran», expresó el joven.

No obstante, para las autoridades rusas enviarlos de nuevo para Cuba no era una opción. Desde entonces permanecen retenidos en ese territorio. «Ya nosotros no sabemos qué hacer, la verdad. Ya no damos más», contó.

«Aquí hay personas que hablan inglés, entonces nos comunicamos con ellos, estábamos hablando inglés y nos acusaron de que nos enviaron los americanos, de que nosotros éramos espías, nos desnudaron y nos dieron golpes desnudos», prosiguió.

Ahora están a la expectativa sin saber si los enviarán a territorio de combate en las próximas horas.