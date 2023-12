﻿ El extraño caso de Alina Page: Cayó desde el piso 36 de lujoso edificio, el esposo podría ser testigo clave

La muerte de Alina Page, de 35 años, tiene conmocionada y extrañada a la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, después de que la mujer cayó desde el piso 36 de un lujoso edificio de apartamentos.

Medios estadounidenses indicaron que Page tuvo una discusión con su esposo minutos antes desde el edificio The Brittany, en Upper East Side. Supuestamente, el hombre la confrontó por su alcoholismo, de acuerdo a fuentes policiales.

Brian Page, el esposo de la mujer, aseguró que no estuvo en el apartamento cuando su pareja murió. Sin embargo, el hombre se negó a responder preguntas y no aclaró si tuvieron una discusión.

«Ella era el amor de mi vida, mi alma gemela», señaló el esposo a la prensa. «Estoy devastado», acotó el hombre. Hasta el momento, las autoridades no han detenido al hombre y se desconoce si es un sospechoso.

PAGE MURIÓ EN EL HOSPITAL

La mujer fue encontrada con graves heridas en la esquina York Avenue y East 92nd Street, a las 6:45 de la tarde. De inmediato la trasladaron al hospital NewYork-Presbyterian/Weill Cornell, en donde murió poco después.

Las autoridades mantienen la investigación abierta y todavía no han determinado las causas de la caída de Page. Mientras tanto, vecinos indicaron que el edificio tiene medidas de seguridad extraordinarias para evitar una caída accidental.

«La barandilla es muy alta… Yo diría que mide al menos 4 pies (1,2 metros)», dijo un vecino. «(Las ventanas) no se abren. Se agrietan. Todos ellos cuentan con seguridad infantil. Tengo gatos pequeños, por lo que no podrían pasar. Entonces ella no lo haría», agregó.

La familia vivía en el lujoso edificio e iban a cumplir 16 años de casados en unos días. Alina Page era originaria de Rusia y siempre publicaba en redes sociales fotografías de ella con su esposo y sus dos hijos.