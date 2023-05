El impactante video de una mujer que murió al caer por el hueco de un ascensor en un aeropuerto

Las autoridades de Indonesia investigan la extraña muerte de Aisiah Sinta Dewi, de 38 años, quien pereció tras caer por el hueco del ascensor de un aeropuerto y no encontraron su cuerpo hasta tres días después.

Los hechos ocurrieron en el aeropuerto internacional de la ciudad de Medan, en el norte de Sumatra. La Policía de la regencia Deli Serdang está encargada del caso y ha tomado las declaraciones de más de 10 personas.

El oficial Kadek Cahyadi habló con el canal Metro TV y apuntó que Aisiah entró al ascensor el 24 de abril. La mujer pulsó el botón para dirigirse a otro piso, pero hubo un desperfecto, de acuerdo al video de la cámara de seguridad.

En las imágenes se observa el breve trayecto que tomó Aisiah, quien miró su celular y no se dio cuenta de que a su espalda se abrió la puerta correcta. Por lo tanto, la mujer pensó que estaba atrapada en el ascensor.

La mujer llamó a su sobrina para decirle que estaba encerrada, pero, en medio de sus nervios, intentó forzar la puerta. Sin embargo, esta cedió y Aisiah cayó al vacío por la fosa del ascensor.

Nadie se percató de lo ocurrido, por lo que su familia creyó que estaba desaparecida. Su hermano presentó el reporte a las autoridades y pusieron en marcha las investigaciones para dar con su paradero.

