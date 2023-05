El indignante video viral de una latina que fue abofeteada por su jefe en EEUU por rayar gabinete

Este jueves se viralizó un indignante video en el que una trabajadora latina, llamada Guadalupe Solano, fue abofeteada por su jefe en la ciudad de Phoenix, Estados Unidos, porque rayó accidentalmente un gabinete.

Las imágenes comenzaron a circular en las redes sociales y se viralizaron rápidamente. En el video se puede apreciar cuando el contratista se acerca, visiblemente enojado y alterado, y grita a Guadalupe.

“Se molestó porque yo le rayé el gabinete con el cinto de herramientas que yo uso. Él miró que sí me apoyé, pero con los codos hacia un frente y cuando llegó me dijo que el gabinete se lo había dañado, entonces me hice hacia atrás para ver el daño”, recordó Guadalupe.

Tears ran down my face as I watched Brent Hospelhorn physically assault & verbally abuse a woman because she accidentally scratched his cabinet. Phoenix police “cited” him and claim to be investigating the situation. The video is loud and clear. He belongs in jail. pic.twitter.com/1Xy7jkX7IW — Angel Jones, PhD (@AngelJonesPhD) May 17, 2023

La migrante, madre de tres niños, dijo que el contratista no le permitió explicarse sobre lo ocurrido. “Ni siquiera me dejó hablar”, relató la joven, quien fue agredida durante varios minutos por el hombre.

GUADALUPE: “NO LOGRO ASIMILARLO”

Después de los brutales insultos y señalamientos, el contratista golpeó a Guadalupe en el rostro. Al respecto, la trabajadora afirmó que todavía no logra “asimilar” lo ocurrido y lamentó que no pudo hacer nada.

“Simplemente, se me vino encima, me comenzó a hablar fuerte y a apuntar. Me escupió la cara cuando hablaba, me insultó muchas veces. Todavía no logro asimilarlo. Me duele y me da mucha impotencia porque me bloqueé y no hice nada en ese momento”, expuso Guadalupe.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MUJER DROGÓ A UN HOMBRE QUE CONOCIÓ EN UN BAR, LE ROBÓ 600.000 DÓLARES Y TODO QUEDÓ GRABADO

La policóa habría detenida poco después al agresor. Foto: cortesíaAlgunas versiones en las redes sociales criticaron al Departamento de Policía de Phoenix por no atender el caso. Sin embargo, Noticias Telemundo dijo que un agente se dirigió a la residencia y detuvo al presunto agresor.

El incidente ocurrió en un condominio de Phoenix, en Arizona. Tras la agresión a Guadalupe, los encargados de la residencia despidieron al contratista, quien no se ha pronunciado sobre el caso.