﻿ El video viral en el que una guardia de honor de EEUU se desmaya en pleno servicio de jueza fallecida

Este lunes se hizo el servicio de despedida de Sandra Day O’Connor, jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, y una guardia de honor se desmayó a pocos metros del ataúd de la jurista de 91 años.

El servicio se hizo en el interior de la Corte Suprema y le rindieron todos los honores a Day. Además, varios guardias y personal de seguridad estaban de pie junto a la urna en tributo a la jueza.

Una de las guardias, una joven de unos 30 años, parece perder el equilibrio en varias ocasiones. Está bastante pálida y comienza a inclinarse hacia atrás, al punto de que un compañero tuvo que ayudarla.

WATCH: Honor guard collapses as Justice Sandra Day O’Connor lies in repose at Supreme Court pic.twitter.com/eeAirDZ9Sq

— The Messenger (@TheMessenger) December 18, 2023