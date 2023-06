EN EEUU | Gandola se incendió y derrumbó tramo de autopista en Filadelfia +VIDEO

Una autopista interestatal de Filadelfia, Estados Unidos, terminó colapsando este domingo debido a un fuerte incendio que registró una gandola que transportaba combustible, bajo una rampa de acceso de la vía expresa.

Así se evidenció a través de videos del suceso publicados en las redes sociales.

Autoridades precisaron que la vía afectada, la interestatal I-95, tuvo que ser cerrada, debido al colapso de la estructura.

Dicha autopista que cruza el país norteamericano de norte a sur en la costa Este, es una de las arterias viales más importantes de la zona, según informó la estación local de la cadena NBC News en Filadelfia.

Todos los carriles de la autopista se cerraron entre las salidas de Woodhaven y Aramingo, según indicó la Oficina de Gestión de Emergencias de Filadelfia en su cuenta de Twitter.

“La carretera ha desaparecido”, dijeron oficiales cuya identidad no fue revelada a la mencionada estación local.

Las fugas de combustible del camión en llamas provocaron además explosiones bajo la superficie, dijo el capitán Derrick Bowmer, del Departamento local de Bomberos.

“Estaremos aquí por un tiempo”, aseguró, “tenemos fuego saliendo de esas alcantarillas”.

Bowmer dijo que las autoridades recibieron una llamada sobre un accidente a las 6:22 de la mañana, aunque no se informó de heridos, según reseñó Telemundo.

Un video grabado por un conductor y publicado en redes sociales parece mostrar columnas de humo negro sobre la autopista.

“Eviten la zona y sigan las indicaciones de las autoridades», pidió el gobernador de Pennsylvania, Josh Shapiro, en la red social Twitter. El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, dijo que está “siguiendo de cerca” la situación y coordinando la respuesta de las autoridades.

“He estado en contacto con [la Administración Federal de Carreteras] y hablé con Shapiro para ofrecer toda la ayuda en la recuperación y la reconstrucción” de la carrera, tuiteó Buttigieg.

Hasta los momentos se desconocen las causas del incendio y el tiempo que se mantendrá cerrada la vía tras el colapso.

BREAKING— Reports of “manhole” explosions as fire has reignited beneath the rubble of the collapsed northbound lanes of I-95 at Cottman Ave in Phila..

“I saw a manhole cover flipping through the sky like a coin,” — @MWrightReports @CBSPhiladelphia pic.twitter.com/jMTD4H6f6y

— Joe Holden (@JoeHoldenCBS3) June 11, 2023