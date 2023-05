EN IMÁGENES | Los mejores momentos de la coronación de Carlos III como nuevo monarca de Reino Unido

Carlos III fue coronado este sábado 6 de mayo como nuevo monarca del Reino Unido durante una ceremonia solemne en la Abadía de Westminster, en el centro de Londres, Inglaterra.

Justin Welby, arzobispo de Canterbury, colocó sobre la cabeza de Carlos III la lujosa corona de San Eduardo, el cual fue el momento más importante del acto. Tras ello, Welby gritó las palabras: “Dios salve al rey”. Seguidamente, sonaron trompetas.

Antes de ser coronado sobre el trono de San Eduardo, el más longevo del Reino Unido con más de siete siglos, Carlos recibió múltiples insignias reales. Estas simbolizan sus responsabilidades como jefe de Estado del país hasta que muera.

Luego de este acto protocolar, el nuevo monarca salió al balcón del Palacio de Buckingham a saludar a la multitud. Lo acompañaban su esposa, la reina Camila, además de sus familias. No obstante, hubo la ausencia de su hijo menor Enrique, a quien apartaron de sus funciones oficiales de la realeza.

En el balcón tampoco apareció el hermano de Carlos III, príncipe Andrés. Esto se debe a que también lo apartaron de la familia real por sus escándalos sexuales vinculados al caso de Jeffrey Epstein.

Aviones y helicópteros de las Fuerzas Armadas sobrevolaron en los alrededores. Sin embargo, la exhibición aérea terminó antes de lo previsto por la pésima condición del clima.

𝐓𝐡𝐞 𝐂𝐫𝐨𝐰𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐓𝐡𝐞 𝐊𝐢𝐧𝐠

The Archbishop of Canterbury places St Edward’s Crown on The King’s anointed head. The clergy, congregation and choir all cry ‘God Save The King’.#Coronation pic.twitter.com/kGrV3W0bky

— The Royal Family (@RoyalFamily) May 6, 2023