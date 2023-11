EN VIDEO | Así fue el megapagón que afectó a Río de Janeiro en medio de una ola de calor

En medio de una ola de calor que azota a Brasil, 18 municipios de Río de Janeiro sufrieron un apagón la tarde del lunes. El hecho tuvo una duración aproximada de tres horas y aún está bajo investigación.

Según Enel Distribuição, a las 4:17 de la tarde, un evento externo a la red de Enel, registrado en el sistema de transmisión en Campos dos Goytacazes, afectó el suministro de energía a parte de los clientes de la concesionaria, principalmente en las regiones Norte y Noroeste.

Enel es la misma empresa encargada de distribuir energía en la región metropolitana de São Paulo, donde 2,1 millones de hogares y establecimientos quedaron sin electricidad durante días la semana pasada, tras una fuerte tormenta.

Rio de Janeiro- Apagão na Rocinha, Zona Sul do Rio de Janeiro, nesta noite de segunda-feira (13/11). Subestação da concessionária de energia em chamas. pic.twitter.com/FikhMscoVe — Maria P (@damadanoite14) November 14, 2023

Los municipios afectados en Río de Janeiro fueron Italva, Itaperuna, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, São José de Ubá, Laje do Muriaé, Porciúncula, Aperibé, São Fidélis, Natividade, Varre Sai, Santo Antônio de Pádua, Miracema, Itaocara, Cardoso Moreira, São Francisco do Itabapoana, São João da Barra y parte de Campos dos Goytacazes.

Según Enel, el suministro se normalizó completamente a las 6:59 p.m. para todos los clientes de las regiones Norte y Noroeste de Río.

Anteriormente, muchos habitantes de ciudades afectadas por el apagón, como Quissamã, Itaperuna y Macaé, se quejaron en las redes sociales y los medios de comunicación. Se trató de un día con especial consumo debido al fuerte calor que motivó el uso de equipos de aire acondicionado y ventiladores.

El sistema Alerta Rio detalló que la temperatura máxima registrada ha sido de 42,5°C, en Iraja, barrio popular del norte de la ciudad, pero con una sensación térmica de 50,5°C. Y es que el récord anterior de 2023 era de 41,8°C, en pleno verano, en febrero.

AHORA | 🔴 🔹Rio de Janeiro 🇧🇷 vive ahora un apagón general en el día más caluroso del año. El sistema eléctrico colapsó y hasta hoteles están a oscuras. 🔹Millones salen a las calles para intentar soportar el calor que a esta hora supera los 32°Cpic.twitter.com/ZaBPrYtYmP — El Nacional (@elnacionalpy) November 14, 2023

APAGÓN EN RÍO: PROBLEMA EN LA SUBESTACIÓN

Pérdidas por alimentos en el frigorífico, aumento de mosquitos por la humedad y la sensación de “vivir el apocalipsis” por las altas temperaturas estuvieron entre las principales reacciones.

Eletrobrás informó que hubo un «apagado parcial de los sectores de 138kV y 345kV de SE Campos». Es decir, se trataba de un problema en una subestación de Campos, parte del sistema de transmisión.

La empresa afirmó que el equipo de mantenimiento de Eletrobrás Furnas fue «prontamente llamado y se identificó la falla de un pequeño equipo».

Según la compañía, el incidente tuvo repercusiones en el sistema de la concesionaria de distribución local, Enel, afectando la región de Campos. «La restauración de los sistemas afectados está en marcha», afirmó.

ONS INVESTIGARÁ LA CAUSA

De acuerdo al Operador Nacional del Sistema (ONS), hubo una interrupción de carga que provocó el cierre de la Subestación Campos y de la línea de transmisión Campos – Macaé, ambas de propiedad de Enel.

«Se están investigando las causas de lo ocurrido. A las 5:48 p.m. se iniciaron maniobras para iniciar la normalización de líneas de transmisión y posterior normalización de cargas interrumpidas», dijo el ONS.