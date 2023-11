Más de 1.000 sismos y una grieta de 15 kilómetros: Islandia en alerta ante posible erupción volcánica

Muchos sismos han sacudido la costa suroeste de Islandia durante el fin de semana. Esta situación de emergencia ha llevado a las autoridades a advertir sobre una «probabilidad significativa» de una erupción volcánica en los próximos días.

La Oficina Meteorológica de Islandia (IMO) registró más de 1.000 terremotos en los últimos días. Además, las imágenes satelitales muestran una gran y larga grieta de al menos 15 kilómetros de largo que se ha abierto en varios lugares de Grindavik y sus alrededores. Mientras tanto, otros videos muestran como las grietas están humeantes.

Las autoridades declararon el estado de emergencia cerca del volcán Monte Fagradalsfjall en la península de Reykjanes, escasamente poblada.

Según el Departamento de Protección Civil y Gestión de Emergencias, se ordenó a unos 3.700 residentes del pueblo Grindavik que comenzaran a evacuar el viernes. La evacuación fue exitosa y «afortunadamente todos están a salvo», dijo el sábado Bjarni Benediktsson, ministro de Asuntos Exteriores, en las redes sociales.

#BREAKING : LARGE CRACK FORMS IN THE CENTER OF #GRINDAVIK , #ICELAND . A DRAMATIC GEOLOGICAL DEVELOPMENT AMID ONGOING SEISMIC ACTIVITY. pic.twitter.com/ngpgiFlTdA

Los terremotos han estado ocurriendo en la región durante varias semanas, pero las autoridades dijeron el viernes que habían identificado una formación subterránea de magma, o «intrusión».

La «deformación» asociada con el magma se había desacelerado en las últimas 24 horas, dijeron funcionarios el domingo.

«Esto puede ser una indicación de que el magma se está acercando a la superficie. Se ejecutarán nuevos modelos tan pronto como lleguen nuevos datos para actualizar el modelo», señalaron en una alerta.

ICELAND – 2000 earthquakes have been registered over the weekend, with an active 9 mile river of magma running under the peninsula.

La Laguna Azul, un conocido balneario termal en la ciudad de Grindavik, cerró sus puertas el jueves, afirmando que las posibilidades de una erupción «han aumentado significativamente».

«En este momento no es posible determinar cuándo o dónde podría ocurrir una erupción», dijo la Laguna en un comunicado publicado el lunes.

Las autoridades islandesas están monitoreando de cerca la situación y han establecido un centro de operaciones de emergencia para coordinar la respuesta a una posible erupción.

⚡️⚡️⚡️❗️#BREAKING ❗️Scientists have said that the largest volcanic eruption in #Europe in the modern era may occur before tomorrow evening.

🚨❗️During several thousand small #earthquakes in #Iceland, the #Fagradalsfjall volcano woke up. There is also an opinion that he will… pic.twitter.com/3rXEyd0LL0

— WTF-NeW (@WTFNeW8) November 12, 2023