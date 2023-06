EN VIDEO | Autobús quedó incrustado dentro de un edificio en Baltimore, hubo 17 heridos

Al menos 17 personas resultaron heridas en Baltimore, Estados Unidos, luego que un autobús perdiera el control y chocara contra varios vehículos antes de estrellarse finalmente contra un edificio.

La Policía de Baltimore informó que los agentes atendieron un accidente de bus que ocurrió a eso de las 10:20 am de este sábado. Las primeras investigaciones revelaron que la unidad de pasajeros colisionó contra un vehículo Lexus y otro Nissan. Luego, se estampó contra la pared de un edificio.

Al lugar también llegaron médicos, departamentos de bomberos e inspectores de construcción de la ciudad.

De acuerdo a información que trascendió en Twitter, varios de los heridos quedaron atrapados dentro de la estructura comprometida.

Medios de comunicación dieron cuenta que algunos de ellos tuvieron que recibir atención en el sitio. Otros por su parte fueron llevados a hospitales.

I work in Baltimore and can confidently say the drivers of these buses act blind 90% of the time I see them. Almost been hit by one walking and driving to work.

— Çámęrøñ (@Cwattsup_) June 17, 2023