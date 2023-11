EN VIDEO: Destrozó un reconocido establecimiento de comida rápida en Turquía por supuestamente apoyar a Israel

Un hombre que apoya a Palestina atacó un restaurante de la popular cadena de comida rápida, Burger King, en Estambul, Turquía, porque creía que la empresa apoyaba a Israel en el conflicto bélico.

El atacante agarró un tubo de metal y empezó a destrozar la fachada del establecimiento.

Según medios locales, el incidente tuvo lugar en la plaza Esenyurt alrededor de las 10:00 p.m. En ese instante, el sujeto rompió las ventanas del lugar. Mientras rompía toda la fachada exterior gritaba mensajes de odio, aunque sin mayor coherencia. «Ustedes serán responsables de los ataques. ¿Aún no los han prohibido?».

McDonald's, Burger King ve Starbucks israilli teröristlere destek olduklarını açıkladıklarında Türkiye'deki faaliyetlerini durdurmaları konusunda uyarılmaları gerekiyordu. Buradan bu konuda eksik olduğumuzu anlıyoruz. Ancak hatırlatma da yapayım. Bunlar tabii ki suç. Lütfen… pic.twitter.com/nz95xYWUL0 — M. Mustafa Uzun (@mmustafauzun) November 8, 2023

Los empleados del restaurante denunciaron la situación a la policía, quienes llegaron en pocos minutos. Los uniformados identificaron al sujeto como Y.Y. Posteriormente, lo privaron de libertad y trasladaron a la comisaría de policía de Esenyurt para ser interrogado.

Vatandaş, “10 dakikada bir bebek ölüyor” diyerek Burger King şubesine saldırıdı.

Kesin SESİNİZİ çok iyi yapmış.

Bizim ülkemizde bebek katillerine böyle davranmaya geç bile kaldık şiddet ayakları yapmayın, İsrail'e yapın.

Türkiye Osmanlı devleti.

İsraille bütün bağlarını koparsın pic.twitter.com/1cumlDjCah — Hayrünnisa (@Hayrnni18176548) November 8, 2023

Los momentos en los que el sospechoso rompió los cristales del restaurante quedaron reflejados en las imágenes de las cámaras de seguridad. La investigación policial sobre el incidente continúa. El ataque no dejó a ninguna persona fallecida.

¿POR QUÉ ATENTAN CONTRA RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA?

Hace semanas trascendió que varios restaurantes de McDonald’s estaban dando comida gratis a los soldados de Israel. Esta situación ha generado gran molestia a los seguidores de Palestina y Hamás en todo el mundo.

No obstante, la empresa aclaró que no se trata de una política de McDonald’s ayudar a Israel. A través de diferentes comunicados, indicaron que cada franquicia es independiente y libre de vender o regalar sus productos y que los directivos de McDonald’s no tienen el poder para prohibirlo.

Starbucks y Disney en Israel se han sumado a las iniciativas de brindarle facilidades a los soldados que luchan contra los terroristas de Hamás.