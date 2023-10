EN VIDEO | Hombre saltó al monumento por los atentados del 11Sep en Nueva York y terminó arrestado

Autoridades de los Estados Unidos arrestaron a un hombre que irrumpió en el monumento que honra a las víctimas del atentado del 11 de septiembre en Nueva York.

La policía informó que los hechos ocurrieron el pasado lunes en horas de la tarde. Este sujeto con aparentes trastornos emocionales saltó por la caída de agua de 9 metros para llegar al primer estanque.

El impacto le ocasionó una lesión en la pierna y otra en la espalda, dejando el agua llena de sangre. No obstante, esto no impidió su cometido. Al parecer su intención era ver lo que se encontraba en la segunda caída, lo cual no llega a ser visible por los presentes del lugar.

Como pudo, siguió caminando hasta el centro del monumento y cuando estaba llegando a la segunda caída de agua, se recostó para evitar precipitarse. Esta segunda cascada artificial tiene una altura de 6 metros, informó el medio NBC News.

Sin embargo, segundos después el hombre cayó al foso. Para sorpresa de todos, sobrevivió a la caída y fue arrestado por la policía.

Tras lo ocurrido, el sujeto fue trasladado hasta el Hospital Bellevue por las lesiones que sufrió, y aunque está fuera de peligro tendrá que responder ante las autoridades.