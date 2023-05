EN VIDEO | Migrantes siguen ingresando ilegalmente a EEUU, la impresionante cola vista desde un dron

Miles de personas han estado cruzando ilegalmente la frontera entre México y Estados Unidos los últimos días. Ante esto, el periodista de Fox News, Bill Melugin, publicó un video desde un dron que mostraba «la enorme fila de cientos de migrantes que acaban de cruzar a Brownsville, Texas».

Asimismo, informó que la Patrulla Fronteriza estadounidense detuvo a 26.382 migrantes en solo tres días de la semana pasada, un promedio de 8.794 por día. «Es el promedio diario más alto que se ha informado», dijo.

Melugin, quien se encuentra en Brownsville para cubrir la historia, detalló que siguió observando más cruces ilegales de migrantes durante la noche.

«Trabajando en guiones en mi automóvil y miro por la ventana y veo otro grupo grande reuniéndose para procesar después de cruzar. Los autobuses de la Patrulla Fronteriza han estado yendo y viniendo constantemente. Va a ser una semana muy ocupada», acotó.

NEW: Remarkable video from our Fox drone team shows an enormous line of hundreds of migrants who just crossed illegally into Brownsville, TX this evening. A large majority of them are single adults. The RGV continues to see a massive surge of illegal crossings ahead of T42 drop. pic.twitter.com/xHDV8sc8PD

— Bill Melugin (@BillFOXLA) May 8, 2023