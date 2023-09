EN VIDEO | Logró escapar luego que un hombre se obsesionó con ella y la mantuvo encerrada en su propia casa

Una mujer en Paraguay vivió momentos de angustia luego de que un acosador la mantuviera secuestrada durante varios días.

El suplicio para Blanca Marlene Mendoza, de 43 años, comenzó cuando regresó de España por unos meses. Tras su arribo al país encontró a Derlis López Sosa, de 20 años, un hombre que trabajaba con su familia.

Derlis, quien era mucho menor que Blanca, le confesó su amor hacia ella. Sin embargo, ella no lo correspondió. “Yo le dije que le tenía como un hermanito y que se olvidara de eso, en ese momento ya me respondió que no permitiría que nadie se me acercara”.

Desde entonces el hombre empezó a acosarla, pero ella no le dio mayor importancia. Al parecer, su mayor temor era que la mujer regresara a España y no volver a verla.

Sin embargo, el pasado 5 de agosto Derlis decidió atentar en contra de Blanca. La mujer se encontraba sola en su casa y lo mandó a que le comprara algunas cosas. El hombre hizo el mandado, pero al regresar le quitó el celular y la encerró en su propia casa durante aproximadamente tres días, reseñó el medio ABC.

Durante el encierro, Blanca recibió varios golpes y amenazas de muerte. Entre otras cosas, rompió su pasaporte para que no pudiera salir del país.

Después de pasar todo el fin de semana encerrada, Blanca le pidió que la dejara ir y que a cambio no lo denunciaría. Tras conversar mucho, el joven aceptó el trato y se marchó de la casa.

🇵🇾 | ATENCIÓN: En el video se ve cómo una mujer logra escapar para pedir ayuda después de que un hombre la mantuviera encerrada por varios días en Arroyito, Concepción, Paraguay. El hombre la amenazaba y golpeaba mientras la tenía encerrada contra su voluntad. pic.twitter.com/TZ80EV8LCK — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) September 13, 2023

LA MUJER CONTÓ LA PESADILLA QUE VIVIÓ

Lo primero que hizo la víctima fue acudir a la Fiscalía para denunciarlo. Las autoridades paraguayas, en vez de privarlo de libertad, le enviaron una citación.

Ese mismo día en la tarde, cuando ella regresó a la vivienda, el sujeto la estaba esperando afuera. Blanca contó que para ingresar, el hombre desarmó el portón y le dijo que este era su fin por haberlo denunciado.

“Le hablé, pero en un momento dado forcejeamos, el portón se cayó sobre él y aproveché para salir a la calle”, añadió la mujer.

En ese instante, la mujer corrió y se dirigió directamente a la policía para volver a denunciarlo. Además, en esta ocasión tenía las pruebas en video, de que este joven intentó atentar en su contra.

Tras viralizarse las imágenes, la Fiscalía indicó que imputarán al hombre por coacción grave y privación de libertad.