EN VIDEO | Terror en aeropuerto de Somalia: Avión con 34 pasajeros se salió de la pista y se estrelló contra un muro

Los pasajeros de la compañía Halla Airlines vivieron momentos de terror luego que el piloto tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto de Somalia tras un desperfecto en las funciones del avión.

Sin embargo, al tocar el suelo, el piloto perdió el control de la aeronave y se salió de la pista de aterrizaje. Tras esto se estrelló contra un muro del Aeropuerto Internacional Aden Adde de Mogadiscio, capital de Somalia.

A bordo del avión habían 34 personas, entre pasajeros y tripulación. Afortunadamente solo dos personas presentaron heridas leves, mientras el resto de los individuos se encuentran en buenas condiciones.

Según confirmó la propia Autoridad de Aviación Civil de Somalia (SCAA) en un comunicado, el accidente del avión ocurrió a las 12:33 p.m. de este 11 de julio, concretamente en la pista 5 del aeropuerto.

El caos aéreo comenzó cuando el vuelo Embraer EMB-120 sobrevolaba Somalia en el transcurso de un un vuelo nacional entre las ciudades de Garowe y Mogadishu.

El origen del fallo aún se desconoce. No obstante, actualmente se están investigando las causas del incidente para esclarecer los hechos ocurridos, reseñó Antena 3.

An Halla Airlines Embraer EMB-120 crashes after landing at Aden Adde airport in Mogadishu, Somalia. The flight was carrying 30 persons from Garowe. Several of them are injured.#avgeeks #AvGeek pic.twitter.com/3y4HL5G8Xh

— alsaeed🇸🇱 (@alimsaeed604) July 11, 2023