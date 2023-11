EN VIDEO: Youtuber venezolano Oscar Alejandro fue víctima de xenofobia en Chile

El youtuber venezolano Oscar Alejandro vivió un desagradable episodio en la capital de Chile, Santiago, luego de ser víctima de la xenofobia de dos personas que lo abordaron mientras grababa un video para sus redes sociales.

En el clip se ve al criollo narrando su experiencia tras usar el sistema subterráneo de la ciudad chilena, cuando una mujer y un hombre empiezan a hacerle preguntas fuera de lugar.

«Esta experiencia en el Metro ha sido fabulosa. Quiero contarte que el trayecto ha durado aproximadamente como 15 minutos. Utilizamos dos líneas. La Línea 5, luego hicimos transferencia en Baquedano. Agarramos aquí la línea número uno», contaba Oscar cuando escuchó a la mujer diciendo «tenían que ser venecos».

Ante esta situación el youtuber se regresó y le preguntó porque se refería a él de esa manera despectiva y la respuesta de la fémina fue insólita.

«¿Porque ustedes están como invadiendo aquí o no?», espetó la mujer.

«Pero no estoy invadiendo señora, estoy visitando su país por primera vez», le respondió el venezolano a lo que la chilena replicó: «Ah que bueno ¿Te vas a quedar me imagino?».

El youtuber criollo visiblemente sorprendido le respondió que no planeaba quedarse en el país austral. Tras esto la mujer y el hombre parecen seguir su camino, sin embargo la cosa no terminó allí.

«Yo me siento en este momento súper ofendido, me siento apenado. Pero bueno esas son las cosas que me pasan por ser», decía el venezolano contando su experiencia, cuando escuchó de nuevo a la mujer tratándolo de forma despectiva.

«No te alcanza para pagar un hotel acá», soltó la chilena para sorpresa de Oscar Alejandro quien le pregunta «¿Pero qué pasa señora?».

«¿Qué tenía que hacer en providencia?», le cuestionó la mujer antes de que el hombre con que andaba la agarrara de un brazo y se la llevara.

El video tuvo miles de comentarios de usuarios en las redes. Algunos se mostraban sorprendidos de la situación, mientras que otros recordaron que durante las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado miles de chilenos migraron a Venezuela. Allí fueron recibidos con los brazos abiertos.