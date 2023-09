Escándalo en México: Dicen que cuerpos no humanos presentados en el Congreso «son un fraude»

El mundo quedó sorprendido por los supuestos cuerpos «no humanos» que presentaron el miércoles en el Congreso de México. Apenas un día después de la conferencia de prensa, ya varios especialistas calificaron de «fraude» estas revelaciones.

El periodista mexicano José Jaime Maussan afirmó que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) evaluó los cuerpos. Sin embargo, voces de esta misma casa de estudios ya cuestionan la veracidad del estudio.

«No tiene ni pies ni cabeza», aseguró Julieta Fierro, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM. «Hay intentos muy serios de la humanidad para buscar vida extraterrestre», recordó, a la vez que desestimaba las afirmaciones de Maussan.

Fierra subrayó que, como científica, desconfía de la veracidad de los supuestos cuerpos extraterrestres. «Para la UNAM es muy triste esta situación», acotó la investigadora, quien afirmó que varios de sus colegas comparten su opinión.

CONCLUSIONES FISCALÍA PERUANA

José Maussan afirmó que encontró los supuestos cuerpos en Perú. El hallazgo ya es cuestionado hace varios años en ese país y la Fiscalía peruana hizo un estudio sobre estas «momias».

El Instituto de Medicina Legal de Perú presentó un informe sobre estos supuestos cuerpos en 2017. «Son muñecos manufacturados de data reciente, los cuales han sido cubiertos con una mezcla de papel y pegamento sintético para simular la presencia de piel», concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EN VIDEO | REVELAN DOS «CUERPOS» DE POSIBLES EXTRATERRESTRES EN PLENA AUDIENCIA ANTE DIPUTADOS EN MÉXICO

Esta semana se mostraron a políticos mexicanos dos cadáveres momificados que, según Jaime Maussan, un experto en ovnis, son "una clara demostración" de la existencia de extraterrestres "no humanos". Los dos cadáveres, con sólo tres dedos en cada mano y cabezas alargadas, se… pic.twitter.com/AHWA1SeS8k — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) September 13, 2023

«No son los restos de alienígenas ancestrales que han intentado presentar», insistió el informe de las autoridades. «Para elaborar la estructura interna de los muñecos se usaron huesos de animales que fueron modificados para generar una forma humanoide», acotó.

Por su parte, Maussan defiende que los supuestos cuerpos tienen mil años de antigüedad. “Son seres no humanos que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no hay una evolución posterior”, afirmó el periodista y ufólogo.