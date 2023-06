Falleció el ex primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, a los 86 años: tenía leucemia

El ex primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, falleció a la edad de 86 años en un hospital de Milán. Berlusconi, un magnate excéntrico que se autodenominaba el «Jesucristo de la política», padecía de leucemia y ya lo habían hospitalizado previamente por problemas respiratorios.

El político italiano ostentó el cargo de primer ministro en tres ocasiones distintas y ocupó el puesto durante un total de nueve años, convirtiéndose en el líder que más tiempo ha servido en ese cargo en Italia desde el dictador fascista Benito Mussolini.

A lo largo de su carrera, Berlusconi se hizo famoso por sus escándalos políticos, financieros y personales, lo que le llevó a enfrentarse a cargos de evasión de impuestos, soborno, corrupción y relaciones sexuales con una prostituta menor de edad.

A pesar de enfrentar numerosos juicios y de haber sido expulsado del parlamento en 2013, Berlusconi nunca se rindió en su lucha política. Más tarde, volvió a surgir a principios de 2018 como un anciano estadista, liderando una coalición de derecha que incluía a su partido Forza Italia.

Forever part of our history, eternally in the hearts and minds of every Rossonero.

Il Presidente della nostra storia. Nel cuore, nella memoria, nell’eternità. pic.twitter.com/cyMyctQGAw

— AC Milan (@acmilan) June 12, 2023