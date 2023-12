﻿ Fue liberada Gypsy Rose del famoso caso en EEUU: pidió al novio que matara su mamá porque le inventaba enfermedades

Las autoridades liberaron este jueves a Gypsy Rose, una joven que fue condenada en 2018 por convencer a su novio que matara a su propia madre en Misuri y que generó un gran debate hace casi una década en Estados Unidos.

La justicia de Misuri confirmó que Rose salió de prisión este 28 de diciembre, tras cumplir casi ocho años de condena. Hace unos pocos meses, el Departamento Correccional confirmó que la mujer de 32 años iba a recibir la libertad condicional.

Debía estar en prisión hasta el 2026, pero este año ya podía optar por la libertad condicional. Los encargados del caso aceptaron que saliera de prisión tras cumplir el 85% de su condena por el asesinato de su madre, Dee Dee Blanchard.

Rose fue fotografiada saliendo de la prisión en la mañana de este jueves con dos bolsas de plástico, una almohada debajo del brazo y una maleta. Su esposo, Ryan Sott Anderson, estaba cerca llevando otra maleta a la camioneta.

«NO ESTOY ORGULLOSA»

El caso es recordado porque Rose alegó que cometió el crimen para «librarse de los abusos de su madre», luego de que se descubriera que inventó que la niña tenía enfermedades terminales para luego pedir colaboraciones.

Rose se declaró culpable de su papel en el asesinato de su madre. A pesar de que muchos han pensado que el crimen estuvo justificado, la joven ha dicho en varias ocasiones que está arrepentida de lo ocurrido.

«Nadie me oirá jamás decir que estoy orgullosa de lo que hice o que me alegro de que ella esté muerta», dijo Rose a People antes de su liberación. «No estoy orgullosa de lo que hice. Lo lamento todos los días», reconoció.

Tras pasar más de siete años tras las rejas, Rose aseguró que está preparada para la «libertad». «Estoy listo para expandirme y creo que eso se aplica a todas las facetas de mi vida», apuntó.

En 2015, parte de la opinión pública se posicionó a favor de Rose y dijeron que la joven solo quería liberarse de los abusos de su madre. No obstante, muchos alegaron que, a pesar del contexto, cometió un asesinato y debía responder ante la justicia.