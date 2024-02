﻿ Héroe sin capa: Hombre subió al techo de un edificio para salvar a un niño de caer y se vuelve viral

A través de redes sociales se ha hecho viral un video de un hombre saltando al techo de un edificio para salvar a un niño de dos años en Rhode Island, Estados Unidos.

Aparentemente, el menor salió por la ventana de su apartamento luego que su madre la había dejado abierta porque hacía calor. El salvador del menor le dijo a la policía que quería permanecer en el anonimato.

En el clip queda en evidencia como el sujeto subió rápidamente cuando notó que el pequeño estaba en peligro. Escaló el costado de las tejas hasta un balcón donde estaba el niño.

Autoridades locales confirmaron que el menor se encontraba en perfecto estado luego de este episodio. De igual forma, notificaron al Departamento de Infancia, Juventud y Familia sobre el incidente.

El video lo grabó una persona que estaba acompañando al buen samaritano.

A man in Rhode Island sprang into action, jumping onto a roof to rescue a toddler that wandered out of an open apartment window. pic.twitter.com/vsUateBxaL

— ABC News (@ABC) February 13, 2024