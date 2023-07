Hugo Carvajal ya fue extraditado a EEUU: ¿Qué le espera al llegar a Nueva York?

Este miércoles la justicia de España y Estados Unidos coordinaron la extradición de manera inmediata de Hugo Carvajal. El periodista Joshua Goodman detalló que se espera que El Pollo llegue este miércoles en horas de la tarde a la ciudad de Nueva York.

Según fuentes policiales, Carvajal abandonó a primera hora el Centro Penitenciario Madrid VII, en la localidad de Estremera, donde ocupaba una celda desde septiembre de 2021. Fue trasladado al aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas escoltado por agentes españoles, para tomar un vuelo rumbo a Estados Unidos.

La Audiencia Nacional ordenó el martes la entrega inmediata de Carvajal a las autoridades estadounidenses. Esto se produjo después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) rechazara el último recurso de El Pollo para evitar su extradición a Estados Unidos.

Attorney for Gen. Hugo Carvajal confirms to @AP that the ex Venezuelan spymaster better known as “Chicken” has been extradited from Spain and is expected to arrive later today to NY, where he faces money laundering charges.

Story upcoming …..

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) July 19, 2023