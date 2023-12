﻿ Imágenes del caos: Miles de migrantes colapsaron frontera de Eagle Pass intentando entrar a EEUU

Miles de migrantes, incluyendo venezolanos, intentaron cruzar irregularmente hacia Eagle Pass, Texas, este martes, 19 de diciembre, dejando en evidencia la crisis migratoria en la frontera sur de Estados Unidos.

Medios estadounidenses indicaron que desde el lunes más de 10.000 migrantes atravesaron la frontera en Eagle Pass. Las autoridades intentan procesarlos, pero no se dan abasto ante el aumento de cruces en las últimas semanas.

In the last 24 hours, US authorities in Eagle Pass, Texas, have handled more than 10,800 migrants along the southern border. pic.twitter.com/zJ8pITioSq

El periodista Jorge Ventura precisó que al mediodía de este martes más 3.000 migrantes estaban «esperando ser procesados». También publicó imágenes en las que se aprecia a miles de personas conglomeradas en un campo en la frontera.

«La situación solo está empeorando aquí en Eagle Pass, ya que el flujo de migrantes no se está desacelerando en absoluto y se puede ver claramente a los funcionarios abrumados y simplemente no tienen suficientes recursos para detener el flujo», dijo.

Fuentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) dijeron que más de 12.500 migrantes cruzaron por la frontera sur el lunes. Se trata del mayor número registrado en tan solo un día, de acuerdo a NewsNation.

Los migrantes que cruzaron la frontera sur incrementaron en un 30% durante diciembre. La CBP puntualizó que en este mes más de 167.000 personas ingresaron por la frontera sur, mientras que en noviembre fueron 130.000.

🚨HAPPENING NOW +3000 MIGRANTS AWAITING TO BE PROCESSED IN EAGLE PASS WITH THOUSANDS MORE ON THE WAY – Situation is only getting worse here in Eagle Pass as the flow of migrants isn’t slowing at all and you can clearly see officials overwhelmed and simply don’t have enough the… pic.twitter.com/K6YWhAdlZw

— Jorge Ventura Media (@VenturaReport) December 19, 2023