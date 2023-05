¿Kamala Harris ebria? El video que está dando de qué hablar en redes

La vicepresidente de Estados Unidos, Kamala Harris, participó en una ceremonia en la sala del Edificio Eisenhower, junto a la Casa Blanca, y dio un discurso que se viralizó rápidamente en las redes sociales.

Específicamente, Harris participó en el juramento de la Comisión Asesora para el Avance de la Equidad Educativa, Excelencia y Oportunidad Económica para los Hispanos. Sin embargo, su discurso final fue el que se llevó toda la atención.

Varios internautas consideraron que la vicepresidente estadounidense estaba bajo los efectos del alcohol. Esto se debe a que Harris tuvo un comportamiento diferente al que suele tener durante sus discursos.

US Vice President Kamala Harris appeared in public in a very strange state pic.twitter.com/q7vFfNK9GS

— Spriter (@Spriter99880) May 11, 2023