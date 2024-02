Un mapache provocó un gran apagón en Canadá, miles de personas resultaron afectadas

Miles de personas sufrieron fallas en el servicio eléctrico en Toronto, Canadá, y todo fue por culpa de un mapache.

Los hechos ocurrieron este jueves en horas de la noche luego de que el animal hiciera contacto con el equipo de la compañía Hydro One en una estación, según informó la empresa a través de un comunicado.

“Los equipos han determinado que un mapache hizo contacto con nuestro equipo en una estación del centro de Toronto. Estamos en el proceso de trabajar con Toronto Hydro para restaurar la energía. Agradecemos la paciencia de todos”, escribió la empresa general en sus redes sociales.

Los Servicios de Bomberos de Toronto realizaron varios rescates en ascensores en unos siete edificios.

El corte comenzó alrededor de las 7:40 p.m. De acuerdo con los datos registrados por la compañía, alrededor de las 9:30 p.m. ya cerca de 7.000 clientes no contaban con el servicio eléctrico.

La falla se extendió hasta las 10:20 p.m. cuando la empresa logró restablecer el servicio en su totalidad.

«Se restableció la energía a los clientes afectados en el centro de Toronto», acotó. Sin embargo, pusieron a disposición una línea telefónica para cualquier queja o afectación.

La empresa de servicios públicos dijo que los clientes afectados en Canadá estaban en St. Clair Avenue West hasta Gerrard Street West y Avenue Road hasta Don Valley Parkway.

We’re responding to an outage on our transmission system affecting @TorontoHydro. Crews are on their way to investigate and determine the cause. We will provide more updates as information becomes available. pic.twitter.com/2hvTqIWSll

— Hydro One (@HydroOne) February 2, 2024