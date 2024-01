﻿ OMS alerta por repunte de gripes causadas por el COVID-19, piden usar otra vez las mascarillas

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertó sobre una nueva ola de casos de la COVID-19 y pidió a la humanidad retomar las medidas preventivas, como el uso del mascarillas.

Tedros se pronunció el viernes en su cuenta de Twitter, en donde advirtió sobre la presencia de enfermedades respiratorias. «Han aumentado en muchos países durante semanas y se espera que esto continúe después de las últimas vacaciones».

Para Tedros, es elemental que las personas retomen el uso de tapabocas, la ventilación de sus viviendas y el distanciamiento social. «Asegúrese de que usted y sus seres queridos estén al día con sus vacunas contra el COVID-19 y la gripe», acotó.

Asimismo, Tedros dijo que, en caso de tener síntomas, las personas deben someterse a la prueba de detección para buscar atención médica cuanto antes. «Pueden prevenir enfermedades graves y la muerte».

La rápida propagación de nuevas variantes han puesto en alerta a la comunidad científica durante las últimas semanas. Por tanto, Tedros recordó que la pandemia continúa y exhortó a los gobiernos a hacer seguimiento de la situación sanitaria.

«Mantenga la vigilancia, la secuenciación y la presentación de informes para seguir la evolución del virus COVID-19 y proporcione mensajes claros sobre los riesgos y las medidas para reducir el riesgo para sus poblaciones», dijo Tedros.

