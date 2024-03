﻿ Países de América Latina "preocupados" por actuación del CNE que impide que la oposición inscriba a su candidata

Varios gobiernos de América Latina rechazaron este lunes los obstáculos interpuestos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para que la oposición pueda inscribir a su candidato para las elecciones presidenciales en Venezuela.

El texto lo firmaron los Gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay. En el comunicado expresan su «grave preocupación» ante la información vinculada a persistentes impedimentos en la inscripción de aspirantes presidenciales en Venezuela, a menos de 24 horas de la finalización del plazo establecido.

«A este momento, los partidos mayoritarios de la oposición venezolana —MUD y UNT—no han podido inscribir a su candidata, Corina Yoris, para que los represente en las próximas elecciones presidenciales», dice el texto.

Comunicado de prensa: ante nuevos obstáculos al proceso de inscripción electoral en la República Bolivariana de Venezuela. 📎https://t.co/0ZUmVf4KeM pic.twitter.com/e1Hv6q6Y2J — Cancillería Argentina 🇦🇷 (@CancilleriaARG) March 25, 2024

En este sentido, recordaron que el proceso ha estado plagado de actuaciones cuestionables.

«Esta situación, junto a las inhabilitaciones previas que han sido de dominio público, agrega cuestionamientos sobre la integridad y transparencia del proceso electoral en su totalidad. Estas restricciones impiden el avance hacia elecciones que permitan concretar un proceso de democratización en la hermana Venezuela», añadieron los gobiernos.

LA OPOSICIÓN EN VENEZUELA

Los países exhortaron al chavismo a permitir la inscripción de la candidata de oposición. En este sentido, indicaron que no deben obstaculizar a los ciudadanos que cumplen con los requisitos establecidos en la Constitución.

Además, consideraron que esta es la única forma para «que el hermano pueblo venezolano pueda elegir libremente su próximo gobierno».

La oposición en Venezuela decidió postular a Corina Yoris, una candidata sin experiencia política para las presidenciales. Debido a esto, el sistema judicial venezolano no ha podido inhabilitarla. No obstante, decidieron bloquear el acceso al CNE a los partidos Mesa de la Unidad Democrática y Un Nuevo Tiempo. De esta forma, la oposición no ha podido inscribir a ningún candidato a pocas horas de que cierre el proceso.