«Quería decirles adiós», el escalofriante video que grabó joven mientras lo atacaba un tiburón

Un joven italiano de 27 años de edad, de nombre Matteo Mariotti, estuvo cara a cara con la muerte después que un tiburón lo atacara cerca de la playa australiana 1770 mientras buceaba. En medio del hecho, el turista grabó un escalofriante video de la agresión del tiburón.

Matteo colgó el material en Instagram, donde confesó que no creyó que iba a sobrevivir.

«Este video lo hice segundos después del último mordisco. Quería decirles adiós. Nunca pensé sobrevivir a ese monstruo. Perdí mucha sangre y la pierna, no sé si me la cortarán toda o si quedará a medias, pero ya no importa», relató el joven en la descripción de la publicación.

Asimismo, calificó a sus seguidores y amigos como sus «héroes». «Me dan fuerzas para seguir adelante con sus mensajes y llamadas. Mi único sueño es volver a verlos. Perdonen si no les puedo contestar pero estoy muy cansado y me duele la cabeza».

El metraje inicia de forma abrupta, con Mariotti luchando por su vida y grabando el agua. De a poco, se comienza a ver la sangre esparcirse en el fondo. Con todas sus fuerzas, tras ser mordido por el tiburón, pudo nadar hasta la orilla donde un amigo le brindó atención. Luego, lo llevó de emergencia a un hospital.

En vista de ello, envió un conmovedor mensaje a su compañero, a quien admitió le debe la vida. «Volveré a casa, te amo».

Dado la gravedad de la heridas que le causó el tiburón, los doctores no tuvieron más remedio que amputarle la pierna izquierda por debajo de la rodilla

PESE A LA TRAGEDIA, FELIZ

Pese al brutal ataque del escualo, el italiano amante del buceo subió varias fotos de su viaje a Australia y escribió un mensaje de reflexión, reseñó La Nación.

«Estoy feliz de haber emprendido esta aventura a pesar de que terminó antes de lo esperado y mal. Me ha enseñado mucho, quizás todo, desde lo que significa hacer grandes sacrificios hasta entender lo que significa disfrutar la vida. No estoy enfadado en absoluto con este lugar ni mucho menos con los tiburones… Obviamente es difícil y lo seguirá siendo en el futuro, pero a pesar de eso, he entendido por primera vez cuántas personas maravillosas tengo a mi lado», manifestó.