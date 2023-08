Rescataron a dos venezolanas tras cruzar el río Bravo y llegar a la frontera de EEUU, uno de sus bebés estaba inconsciente

En las últimas horas, dos bebés y sus madres venezolanas fueron rescatadas por la Guardia Nacional en Eagle Pass, Texas. En ambos casos, las migrantes estaban cruzando el río Bravo para llegar a la frontera de Estados Unidos, incluso una de ellas con muletas.

Uno de los bebés se encontraba inconsciente y no respondía a los primeros auxilios de los miembros del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS por sus siglas en inglés).

A todos tuvieron que trasladarlos a un hospital para recibir atención médica. En el lugar, el infante más afectado por las altas temperaturas y que estuvo a punto de ahogarse fue estabilizado, reseñó Univisión.

Illegal border crossings continue in #EaglePass as the men & women of @TxDPS & @TXMilitary are on the front lines performing rescues & providing medical aid.

7/31: A large family group of illegal immigrants from Venezuela crossed between the ports of entry. An infant within the… pic.twitter.com/7xkK6FT7gN

— Chris Olivarez (@LtChrisOlivarez) August 1, 2023