Sale a la luz la verdadera razón de la desaparición de Drake Bell, exestrella de Nickelodeon

Drake Bell, cantante y exestrella de Nickelodeon, encendió las alarmas el pasado miércoles luego que lo reportaran como desaparecido. La Policía de Daytona Beach expresó que había mucha preocupación por esto.

No obstante, Bell apareció horas después. Estaba sano y salvo. De hecho, hasta tuiteó explicando lo sucedido. «Dejas tu teléfono en el carro, no contestas por la noche y ¿sucede esto?», dijo. El cantautor explicó que todo fue una confusión, ya que su celular se quedó sin batería y decidió no volver a casa para descansar.

Sin embargo, en las últimas horas surgió una nueva versión de su desaparición. De acuerdo al portal TMZ, este discutió con su esposa, Janet Von Schmeling. Instantes después, se subió a su vehículo.

LA CUSTODIA DE SU HIJO, EL DETONANTE

Lo que habría originado este conflicto sería la custodia de su hijo Joe. Al parecer, la pareja está en proceso de divorcio desde enero pasado.

Luego de esto, el cantante habló con su hermano por teléfono. Le dijo que estaba en Winter Park visitando a su bebé. Sin embargo, la situación no resultó como creía y amenazó con alcoholizarse y suicidarse después.

Como nadie podía detener a Drake Bell antes que cometiera una locura, su hermano corrió al Departamento de Policía de Daytona Beach.

Allí declaró que el protagonista de Drake & Josh estaba «angustiado e hizo declaraciones suicidas». Esto encendió las alarmas entre los agentes policiales de Orlando, dada la posibilidad de que el actor estuviera en esa zona.

Todo ello quedó grabado en una llamada al 911 que TMZ recuperó. Un oficial calificó la situación como un posible intento de suicidio tras conflicto familiar. “Básicamente, hay una celebridad que tuvo una pelea con su esposa”, dijo.

Hasta ahora, ni Drake Bell ni su esposa u otros familiares confirmaron o desmintieron la versión de ese portal.