¿Se acabó el oxígeno?, ¿Hallaron los restos? Lo que debes saber del submarino que exploraba restos del Titanic

El submarino Titán de la empresa OceanGate se encuentra desaparecido desde el domingo con cinco personas a bordo que iban a explorar los restos del Titanic. Ante esto, el operativo de búsqueda ha entrado en una fase crítica.

Y es que según los cálculos, el sumergible se habría quedado sin oxígeno la mañana de este jueves, 22 de junio. Además, se informó que fueron hallados unos escombros cerca de la zona donde están los restos del Titanic. Aunque, no hay una versión oficial que confirme si son del submarino o no.

Guillermo Sohnlein, uno de los fundadores de OceanGate, señaló que este jueves será un día crítico en la misión de búsqueda y rescate. «Esto debido a que los suministros de soporte vital del submarino están empezando a agotarse», dijo.

Sin embargo, consideró que «el margen de tiempo disponible para su rescate es mayor de lo que la mayoría de la gente piensa».

«Estoy seguro de que Stockton Rush (el piloto y CEO de la compañía) y el resto de la tripulación se dieron cuenta hace días de que lo mejor que pueden hacer para asegurar su rescate es ampliar los límites de esos suministros relajándose todo lo posible. Creo firmemente que el margen de tiempo disponible para su rescate es mayor de lo que la gente piensa. Sigo manteniendo la esperanza para mi amigo y el resto de la tripulación», expresó.

La Guardia Costera de Estados Unidos junto a las autoridades canadienses y buques comerciales están realizando los operativos de búsqueda del submarino. Se desplegaron sonoboyas en el agua y el buque de expedición utilizó un sonar para intentar localizar el sumergible bajo el agua.

El martes escucharon unos «sonidos» que posiblemente venían del submarino, por lo que se concentraron en un área específica para tratar de localizarlos, pero no ha sido posible.

Además, en las operaciones de búsqueda también influyen las condiciones meteorológicas, la falta de luz por la noche, el estado del mar y la temperatura del agua.

Sin embargo, la Guardia Costera de Estados Unidos anunció este jueves que encontraron unos «escombros» cerca de la zona donde se hallan los restos del Titanic y donde se están llevando a cabo las labores de búsqueda para ubicar el sumergible.

Los expertos están ahora tratando de determinar a qué corresponden esos escombros y si tienen algo que ver con Titán.

Aunque el experto en buceo, David Mearns, señaló a la BBC que estos escombros sí son del sumergible desaparecido. Destacó que se hallaron tanto una estructura de aterrizaje como una cubierta trasera del submarino.

A debris field was discovered within the search area by an ROV near the Titanic. Experts within the unified command are evaluating the information. 1/2

— USCGNortheast (@USCGNortheast) June 22, 2023