TRAGEDIA EN GUYANA | Al menos 20 niños murieron tras fuerte incendio en una escuela

Un incendio de grandes proporciones se desató en el dormitorio de la escuela secundaria de Mahdia, una pequeña ciudad minera ubicada en el centro de Guyana.

Según un comunicado emitido por el Gobierno en las primeras horas de la mañana de este lunes, la tragedia dejó un saldo de al menos 20 muertos y varios heridos, aparentemente en el dormitorio de niñas.

A pesar de la rápida llegada del Servicio de Bomberos de la comunidad de Mahdia, poco se pudo hacer para salvar el edificio o rescatar a aquellos que quedaron atrapados. Los vecinos que intentaron brindar ayuda se vieron obligados a retroceder ante el avance de las llamas.

