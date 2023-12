«Tratan de volverte loco», estadounidenses liberados llegaron a su país y hablaron sobre las condiciones en las que los mantuvo el chavismo

Los seis estadounidenses que estuvieron detenidos por el chavismo y que fueron liberados en un canje por Álex Saab, por fin llegaron a su natal EEUU, donde rompieron el silencio de lo que vivieron en las cárceles venezolana, confesando incluso que tras las rejas, intentan «quitarte la paz» y «volverte loco».

Los ciudadanos norteamericanos responden a los nombres de Eyvin Hernández, Savoi Wright, Jerrel Kenemore, Joseph Cristella, Jason Saad y Edgar José Marval Moreno. Todos arribaron a su nación por el aeropuerto de San Antonio, Texas.

Los primeros estadounidenses en hablar fueron Wright y Hernández. El primero no ocultó su felicidad por al fin estar de vuelta en casa. «Libres por fin, libres por fin, gracias a Dios todopoderoso, libres por fin», celebró.

«Es toda una experiencia regresar a Texas y a Estados Unidos de América. Verlos a todos ustedes, caras tan cálidas y tanto amor. Estoy muy agradecido, muy agradecido por el momento», añadió el hombre.

CELDA PEQUEÑA Y MALTRATO PSICOLÓGICO

Posteriormente, confesó las condiciones en las que el chavismo lo mantuvo. Dijo que estuvo retenido junto a cuatro personas más en «una celda muy pequeña», según CNN. Incluso, admitió sentirse atemorizado por su seguridad.

«No sabía si alguna vez lograría salir. Y da mucho miedo estar en un lugar donde estás acostumbrado a tener libertades y a veces estás encerrado en una celda con otras cuatro personas», manifestó.

Hernández, por su parte, aseguró que se trató de 630 días de «lucha todos los días», mientras lo sometían a maltrato psicológico.

«Si encuentras paz allí, hacen todo lo que está a su alcance para que pierdas esa paz y tratan de volverte loco. Tienen muchas tácticas psicológicas», relató el sujeto.

LEA TAMBIÉN: ESTA ES LA LISTA DE PRESOS POLÍTICOS QUE FUERON LIBERADOS ESTE 20DIC

Dijo que «en lo único que piensas cuando estás en prisión es en cómo no apreciabas ser libre mientras lo eras. No hay forma de entender lo que es estar en prisión injustamente y no tener salida».

Roger Carstens, enviado para Asuntos de Rehenes, indicó que ya no quedan más estadounidenses apresados en Venezuela.

«El presidente Biden hizo de esto una gran parte de los esfuerzos de su administración hasta la fecha, ha traído a casa a 45 detenidos y rehenes injustos durante su mandato», destacó.