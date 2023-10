Venezolana contó los momentos de terror que viven en Israel: «Es nuestra primera guerra, todo el día escuchamos aviones y explosiones»

Andrea Páez, una venezolana que está en la ciudad de Asdod, en Israel, reveló los momentos de pánico que han atravesado en las últimas horas debido a los ataques de Hamás.

Durante una entrevista para Shirley Varnagy en Onda, relató que a partir del momento en que suenan las alarmas tienen 45 segundos para refugiarse. «Después que se apaguen las sirenas debemos seguir adentro por 10 minutos. Pero, mientras sigan sonando debemos estar resguardados y mantener la calma».

Asimismo, comentó que desde que llegó a Israel hace 5 años han vivido situaciones de atentado con los misiles pero son operativos. «Esta es nuestra primera guerra oficial que ellos declaran y es totalmente distinta la situación emocional y mental que estamos viviendo porque durante todo el día escuchamos los aviones y las explosiones que se viven a las ciudades cercanas».

En su caso, contó que tiene una hija de 6 años, la cual entiende bien lo que está ocurriendo.

«No es la primera vez que escucha las sirenas. Incluso, en los colegios los preparan para estas cosas y se hacen protocolos. Aunque ahora es más difícil porque es más visual lo que se está viviendo, antes se escuchaban los sonidos, corríamos al búnker y no había problemas, pero ahora es inevitable que mi hija vea estas cosas, aunque se lo hemos explicado», comentó.

«NOS DECÍAN QUE NOS QUEDÁRAMOS EN NUESTRAS CASAS» EN ISRAEL

Por su parte, Janet Cwaigenbaun, una ciudadana uruguaya contó que a través de los grupos de WhatsApp los vecinos se han mantenido informados sobre las zonas en las que transitan los terroristas.

«Las personas que vivimos cerca de la Franja de Gaza, desde el sábado, casi no hemos tenido la posibilidad de dormir. Nos decían que nos quedáramos en nuestras casas porque había posibilidades que terroristas se hubieran infiltrado. Al poco tiempo entendimos que había gente que estaban intentando entrar a las casas, lo lograban, la gente resistió. Lamentablemente se llevaron a una familia», declaró.

«En otras comunidades hubo grandes matanzas. En algunos casos abrían las puertas y mataban a las familias», lamentó.

Asimismo, señaló que aún hay mucha incertidumbre. «Tenemos personas desaparecidas, muertos, heridos. Nada preveía que se rompiera esa cerca que nos separa con la Franja de Gaza y entraron cientos de terroristas, armados y no armados. Muchos ingresaron solamente a robar autos, rompieron casas y cosas».

«Los terroristas ingresaron a las 9 de la mañana y el ejército llegó a las 4 de la tarde. No sabemos quién sobrevivió o a quién se llevaron», asentó.

«Hoy puedo decirte que no puedo confiar en nadie que me diga que nos va a proteger, como yo me sentía protegida. Lo único que sí puedo agradecer es que el Gobierno nos sacó de estos lugares. Todo el que quiso y pudo fue evacuado», concluyó.