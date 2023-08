Venezolano que robó en Chile por “orden de Lucifer”, resultó ser el que irrumpió en un acto de Chávez

Un venezolano identificado como Juan Sánchez fue detenido cuando robaba computadoras en Santiago. Tras su captura, alegó que cometió el delito para cumplir las “órdenes de Lucifer”.

Las autoridades chilenas precisaron que el delito ocurrió en la Subsecretaría del Patrimonio Cultural, en el centro de la capital.

“Hubo algunas manifestaciones del imputado que me dieron a entender que tenía algún problema psiquiátrico”, explicó el abogado defensor, Felipe Costa, de acuerdo al medio chileno T13.

La tesis de la defensa sería no solo por el argumento de Lucifer, sino que además el venezolano afirmó que el demonio “lo ha atormentado, diciendo que se ha portado mal”.

¿PERO QUIÉN ES JUAN SÁNCHEZ?

Pocos días después de su captura, trascendió que el hombre no solo tendría varias identificaciones, sino que se trataría en realidad de Juan Salas.

Según la investigación, portaba varios documentos de identificación uno con nacionalidad venezolana y otra con la colombiana, además habría ingresado irregularmente a Chile.

Recordando su pasado, se determinó que Salas es recordado por irrumpir en un discurso de Hugo Chávez en Los Próceres, Caracas, en 2007.

Como si fuera poco también saltó al campo en un partido entre Brasil y Argentina en Maturín en 2008 y hasta se coló en el Miss Venezuela 2005, durante la presentación de Franco De Vita, reveló trabajo de Versión Final.

Por su parte, medios colombianos indican que Salas se hizo pasar por sacerdote para hacer millonarios hurtos en Santa Marta. Incluso, las autoridades ofrecieron una gran recompensa por su captura, pero nunca dieron con su paradero.

SEGUIRÁ DETENIDO

Ahora en pleno 2023 y sobre su situación en Chile la defensa solicitó una suspensión condicional del procedimiento y argumentó que Salas sufre de presuntos problemas mentales. Sin embargo, el tribunal encargado del caso rechazó la solicitud y ordenó que siga detenido.

“No tenemos ningún informe que nos permita corroborar esta situación (de salud mental)”, agregó el tribunal.

La justicia determinó una medida cautelar de prisión preventiva en contra de Salas. En tal sentido, el venezolano se mantendrá tras las rejas por un plazo de 60 días, mientras avanza la investigación de los detectives.

“Doctor, yo amo a Chile, yo tengo problemas y necesito que se me ayude”, dijo Salas durante la audiencia. No obstante, todavía no está comprobado que el hombre tenga alguna enfermedad psiquiátrica.