Venezolanos dicen que trabas migratorias es una medida de presión «para que se vayan de Colombia»

Miles de venezolanos han denunciado que no han podido renovar o emitir su permiso de permanencia en Colombia. Los migrantes dicen que hay varias irregularidades en el proceso y algunos sospechan que son medidas de presión para que se vayan del país.

Los testimonios indican diferentes situaciones. Algunos tienen “el proceso en curso, pero sin evolución«, mientras que a otros se les “borró el perfil del sistema». Incluso, a algunos no les renovaron el permiso y a otros les dicen que “nadie sabe dónde está”.

“Ya no nos quieren acá. Si no hay manera de regularización, es que no te quieren. El que llega hoy no tiene nada que hacer. Va a terminar siendo más fácil nacionalizarse español”, dijo la migrante venezolana Gaby Arenas.

Este escenario ha provocado que miles de venezolanos no puedan renovar su permiso de permanencia. Aparentemente, las autoridades brindan varias excusas que dejan a los migrantes indocumentados.

“NO APAREZCO”

Uno de los migrantes dijo a la BBC que “tiene que volver a hacer el biométrico”. “Me dicen que no aparezco en el sistema”, agregó otro de los venezolanos, quien aclaró que las autoridades hablan de “incidencia”, “ilícito migratorio” o un “salvoconducto”.

Decenas de venezolanos desesperados se concentraron en la entada de Migración Colombia en Bogotá. Los migrantes pidieron respuestas respecto a sus documentos, pero el problema de fondo es una amplia maraña burocrática.

Los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque implementaron protocolos para que los migrantes formalizaran su estancia. Así pues, cientos de miles de venezolanos se establecieron en Colombia.

El nuevo presidente, Gustavo Petro, no ha dicho que quiera interrumpir estos programas para los migrantes. Sin embargo, ha reconocido que sí quiere promover un “regreso voluntario” de los venezolanos.

Colombia ha sido el principal destino de la crisis migratoria de Venezuela. Para julio de este año, hay más de 2,4 millones de venezolanos radicados en el país vecino, el mayor receptor de todo el mundo.