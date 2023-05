VIDEO VIRAL: Lanzaron a niño de 4 años por muro entre México y EEUU para evitar controles de seguridad

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) captó el momento en el que unas personas arrojaron a un niño de cuatro años por el muro que separa la frontera con México.

De acuerdo a las autoridades, el objetivo de estas personas era evitar y superar los controles de seguridad. En ese sentido, aclararon que el niño formaba parte de otro grupo que buscaba cruzar irregularmente hacia San Diego.

El jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Raúl Ortiz, informó sobre lo ocurrido y precisó que el niño cruzó el lunes. Además, señaló que funcionarios se dirigieron al lugar y atendieron al infante.

A 4-year-old was dropped from the border barrier by an unknown subject in San Diego, Monday. Responding Agents and EMS providing first aid to the child also reported gunshots near their position while tending to the child. Remarkably, the child is ok! Do not trust smugglers! pic.twitter.com/MlOp2qka72

— Chief Raul Ortiz (@USBPChief) May 22, 2023