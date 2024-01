﻿ Viral: Migrantes venezolanos varados, se han herido intentando cruzar el alambre de púas en Texas

Este miércoles, 24 de enero, se viralizó el caso de tres migrantes venezolanos que llevan varios días en la frontera sur de Estados Unidos y resultaron heridos cuando intentaron cruzar a la ciudad de Eagle Pass, en Texas, por un alambre de púas.

El medio NewsNation indicó que los migrantes venezolanos sufrieron heridas cuando intentaron atravesar el alambre. Una mujer sufrió cortes en las piernas, mientras que el hombre tenía lesiones en los brazos.

Los venezolanos se encuentran en la frontera a la altura del sector Shelby Park. El Departamento Militar del estado de Texas instaló en esta zona una alambrada de púas para impedir el ingreso de migrantes ilegales.

«Los migrantes dicen que llevan 3 días esperando en la orilla del río para entrar», indicó el periodista Jorge Ventura en su cuenta de Twitter (X).

HAPPENING NOW:

Here in Shelby Park 3 migrants from Venezuela are blocked from entering illegally by the razor wire installed by Texas Military Department. Migrants say they’ve been waiting for 3 days on the riverbank to enter. Federal agents are not allowed to enter Shelby Park… pic.twitter.com/NhwB3pz7Y6

— Jorge Ventura Media (@VenturaReport) January 24, 2024