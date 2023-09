¡Crea vínculos sociales saludables y estables!

Por María Laura García

La salud y el bienestar se basan en el “buen vivir” desde una esfera amplia ¿Quién hubiese imaginado que este estaba estrechamente ligado a la calidad de nuestras emociones? Pues sí, quizás alguien que se alimenta adecuadamente según (recomiendan los expertos), que hace ejercicios regularmente, que procura dormir e hidratarse bien, pero que no es inteligente emocionalmente y NO es capaz en consecuencia de mantener relaciones sociales positivas con los que les rodea, tiende a enfermarse más y por tanto vivir menos; y esto no lo digo yo, lo demuestran innumerables estudios en las últimas décadas.

Por ejemplo, leí sobre una investigación cuya realización llevó 85 años, que arrojó que aquellos que cultivan sus relaciones sociales tienen vidas mas longevas. Dicho estudio comenzó en 1938 en Harvard. Esto me recuerda a la gente de los pueblos venezolanos, que al final de la tarde se reunían en frente de sus casas o en las plazas a charlar, compartir o jugar dominó. También se apoyaban unos a otros creando unas redes de apoyos naif, es decir, genuina o ingenuamente hacían lo propio, porque ningún científico o psicólogos se los enseñó. Esta gente, sin duda, vivía mucho, a pesar de no contar con grandes hospitales, servicios públicos y los juguetes tecnológicos de la modernidad.

De hecho, expertos de Harvard dicen, que el “bienestar emocional” que para mí es sin dudarlo la felicidad, no se trata de logros profesionales, dinero, ejercicio o una dieta saludable, como ya les escribí, la clave principal para llegar a bien viejitos es tener una vida socialmente activa y enriquecedora ¿Qué te parece?

Cada día me convenzo más que esa “felicidad”, esa de la cual todo el mundo habla hay que trabajarla y construirla; y últimamente he visto que los expertos comienzan también a hablar de ello, aseverando que nosotros somos responsables y que debemos forjarla generando entre otras cosas un ecosistema emocional y social saludable.

Volviendo al estudio, el hallazgo más consistente es que las relaciones positivas son tan poderosas que nos pueden regalar felicidad, y a su vez ésta, nos mantendrá saludables y esto nos permitirá vivir más tiempo. Entonces, según Harvard, una clave de la longevidad es una vida social nutriva, no vacía o esporádica. Agrego la palabra “positiva”, porque un político es socialmente ACTIVO, pero ese tipo de relación muy complicada, a mi no me daría bienestar ¡jajajaja!

De hecho, es estudio que les menciono, encontró, una gran asociación entre la felicidad y las relaciones cercanas como cónyuges, familiares, amigos y círculos sociales. Efectivamente, conectar personal y emocionalmente, estimula nuestra mente y transforma nuestro estado de ánimo, mientras que el aislamiento lo socava y deteriora.

Pero como les decía, estos lazos deben cultivarse con personas positivas, porque las negativas debemos mantenerlas lo más alejadas de nuestra cotidianidad minimizando las interacciones y con ello, vuelvo al ejemplo de los políticos. Por cierto, recuerdo muchos de éstos longevos a pesar de ello, pero en estos casos creo que el factor preponderante de su longevidad ha sido la MOTIVACION DE VIDA o el IKIGAI o la AMBICIÓN.

Redes de apoyo y los seres muy queridos…

Contar con alguien, recibir el apoyo y afecto de un ser querido, da seguridad y ésta nos regala salud emocional. Contar con alguien en quien confiar, tener un pilar afectivo, es tener “un cable a tierra” que nos da paz y estabilidad.

Amigos, está comprobado que las relaciones nos afectan físicamente para bien o para mal. El cuerpo es sabio y nos envía señales. ¿No has notado cierto vigor cuando has tenido una conversación nutritiva o agradable con alguien? ¿No te has mantenido insomne después de un conflicto de pareja o después de haber peleado con un amigo? De hecho ¿No te ha dolido la cabeza y te cuesta dormirte?

Por otro lado, algo que me pareció maravilloso que mencionara el equipo de Harvard en su estudio, es que las relaciones sanas y equilibradas, se logran o mantienen con “educación, consideración y honestidad”, es decir, ameritan un propósito, esfuerzo y compromiso, ya que no se construyen solas. Debemos cuidarlas, cultivarlas y “ejercitarlas”. Esta última palabra, la usan textualmente ellos, es más dicen: “Tiene que ser un sistema vivo”.

Debemos dedicar tiempo a nuestras relaciones y cuidar las “conexiones” que nos ayudan a prosperar, estos puntos son esenciales para poder decir que tenemos “aptitud social”.

Qué bueno sería que todos estuviésemos conscientes, de que cada ser humano, por ser un “ser social” y como humano “mortal”, no puede procurarse todo lo que necesita por sí solo, necesitamos para tener una vida más “sencilla” de la interacción y la ayuda de otros.

¿Qué nos regalan nuestras relacionas y redes de apoyo?

Aprendizaje y crecimiento. Nuestros amigos, familiares y compañeros de trabajo, nos alientan a probar cosas nuevas, a correr riesgos, a perseguir las metas ¿Cierto?

Seguridad y protección. Siempre podemos llamar a alguien después de un mal sueño, o podemos acudir a alguien en un momento de crisis.

Confirmar tu identidad, reafirmando quién eres. Siempre tenemos a alguien con quien hemos compartido muchas experiencias y que te hace recordar quién has sido y quién eres.

Cercanía emocional y confianza. Siempre habrá alguien que te conoce muy bien, en quien puedes confiar, con quien puedes ser muy honesto y llamar en caso de sentirte muy mal.

Orientación. Tener a alguien si necesitas experiencia o ayuda para resolver un problema práctico eso nos obsequia bienestar.

Buena vibra, compañía o empatía. Tener a alguien que nos haga reír, con quien ir al cine o salir de viaje.

Por último, aunque la pareja no es la protagonista de mi artículo, en los estudios sobre longevidad se les menciona.

Los que viven en parejas estables también tienden a vivir más. La intimidad romántica, también ayuda o puede ser u factor importante dentro de eso que consideramos “felicidad”, pero no es ultra necesaria, por eso dejo esta forma de relacionamiento muy positiva, de último. Porque muchos erróneamente la tienen como la única menara de concebir una buena vida y no necesariamente es así, pero de ello les hablaré en próximas entregas.

Cierro diciendo lo siguiente: el hecho de estar acompañado es una estimulación cognitiva que ayuda a retrasar la aparición de la demencia, y les cuento desde ya, que ese será el tema del artículo de la semana que viene.

