Maratón CAF… ¡Una experiencia para sentirse orgulloso!

Por María Laura García

Voy a compartirte un “sentir” que, en distintos años, siete en total, en los cuales he corrido (un 42Kms y seis 21kms) el Maratón CAF, se los hecho saber: correr en eventos deportivos de esta naturaleza es una “experiencia mágica” y estoy segura que, todos los corredores piensan lo mismo que yo.

El correr se ha vuelto una pasión para muchos y el único reto quizás en el cual casi todas las variables a vencer están dentro de uno, en consecuencia, es el reto más personal de todos y por ello, es una de las maneras más sanas de brindarnos la oportunidad de alcanzar el logro y la satisfacción en medio de tanto caos, interno y externo.

En tiempos de convulsos, en los cuales el mundo parece estar de cabeza, establecernos metas que podamos cumplir para llenar de gozo mental, es una forma maravillosa de regalarnos salud. El decidirnos a preparar nuestro cuerpo para largas distancias puede resultar intimidante pero también puede ser una de las mejores decisiones de vida, para llenarnos de bienestar, físico y mental, para hacer amigos, para renovarnos y regalarnos espacios para el triunfo individual en los cuales la única batalla que libramos y libraremos es con nuestro cuerpo, vitalidad y emoción.

Tomar la decisión y comenzar a correr hace 13 años, no fue sencillo amigos, que se los digo yo, sobre todo cuando nunca has hecho más que caminar, rodar en una bicicleta o montarte en una elíptica, como fue mi caso en aquel entonces. Me decía, es complicado, no me siento cómoda, pero la atracción por experimentar esa alegría de aquellos que veía apasionados por el running me llevó a insistir.

Gracias a Dios, el hecho de hacer algo de ejercicio, hizo que mi reto a vencer con la corrida fuera el balancear mi respiración y llenar de fuerza mis pies, porque si algo me sobraba y aún me sobra, es cabeza, fuerza mental, voluntad, más el compromiso y la responsabilidad de cumplirme a mí misma, que es la misma fórmula que aplico a cualquier área de mi vida.

Para todo en la vida, la pasión es importante, pero una actividad que debería ayudarnos a vivir mejor como lo es el ejercicio o la corrida, también pudiera perjudicarnos, así que, si estás comenzando o deseas hacerlo, es bueno que sumes a las ganas, la asesoría de expertos para evitar lesiones al exigirte más de lo que puedes dar.

Amigos, correr y disfrutarlo amerita como todo en la vida (porque hasta con los hobbies sucede eso) tiempo y esfuerzo, pero una vez que se vuelve algo natural, se convierte en tu propio campo de batalla en cual lo más seguro es que vayas de triunfo en triunfo, llenándote de esa energía que te hace sentir capaz de lograrlo todo.

Como dice una amiga, “se los prometo” es lo máximo y pueden comenzar mañana, pero háganlo informados, por favor.

CAF … un maratón extraordinario…

Estoy segura que muchos de los participantes de esta sexta edición de Maratón CAF 2023 coincidirán conmigo, y sentirán que si el país funcionara bajo los esquemas de excelencia bajo los cuales se lleva a cabo este evento deportivo, en todas sus ediciones, es posible que se logre, en algún momento, la construcción de un país mejor, ese territorio lleno de oportunidades que en algún momento fue.

La madera y la sabia están, sin duda alguna en cada uno de los que se sumaron a la organización o que formaron parte de esta gesta atlética. La madera está porque la vida es como un maratón y esto no lo digo solamente yo. La vida, al igual que un maratón requiere de preparación, asesoramiento, entrenamiento, resistencia, voluntad, perseverancia y muchos kilómetros andados para ganar la experiencia para poder vivirla dignamente.

Sin duda, un maratonista tiene las herramientas humanas para salir airoso en lo que se proponga, por tanto, todos los venezolanos deberían enfrentar su realidad como si lo fueran. Ovaciono de pie, a todos los que corrieron este domingo 19 de marzo y los invito a contagiar a todos los que tienen a su alrededor y motivarlos a entender que… “SI SE PUEDE”, pero tenemos que actuar y ser protagonistas.

Yo el domingo, viéndolos correr y sintiendo su energía, me llenaba de esperanzas, sabiendo que si es posible lograr nuestro sueño de una #VENEZUELAVIVIBLE. Ustedes trasmitían felicidad, salud y plenitud, por tanto, enfóquense en hacer que los que están a su alrededor, vivan la vida bajo su visión, misión y valores.

Uds. fueron capaces durante meses, de fortalecer su cuerpo y por sobre todo su espíritu para cumplir una meta, entonces ahora hagan que su nuevo objetivo sea Venezuela. Siembren esa esperanza que mantuvieron viva durante el recorrido de que cruzarían la meta, en aquellos que les rodean. Dios que escribe derecho, entre líneas bien torcidas, nos conducirá a un puerto seguro: un territorio sin divisiones aunque pensemos distinto, lleno de salud, progreso, abundancia y oportunidades.

Y a los que no corren, vivan la vida, como lo hace un corredor cuando entrena: fiel a sus corazones, con disciplina, con pasión, cuidando de sí mismo y de su salud, enfocados en la meta más cuidando siempre el avanzar; y seguramente su futuro apuntará a la excelencia o, al menos, sin duda, serán unos mejores seres humanos.

